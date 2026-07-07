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Cierra sus puertas el Colegio Evangélico del Nazareno en Arecibo

La institución académica fue fundada en 2000

7 de julio de 2026 - 2:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Ley 26 sobre el cumplimiento fiscal establece como política publica la venta de los inmuebles en desuso, incluyendo las escuelas que han sido cerradas.(GFR Media)
La Oficina de Registro y Licenciamiento del Departamento de Estado, al terminar el año escolar, recibió 15 notificaciones de cierre de escuelas privadas.
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Tras más de 20 años de servicio, el Colegio Evangélico del Nazareno, en Arecibo, cerró sus puertas al finalizar el pasado año escolar.

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Al ser contactada vía telefónica, una funcionaria de la institución privada confirmó el cierre. No obstante, al momento de publicación, ningún directivo de la escuela estuvo disponible para entrevista con El Nuevo Día.

El colegio ya cerró sus cuentas en redes sociales y otras escuelas en municipios de la zona norte han anunciado que son una opción para recibir alumnos para el próximo año escolar.

“¡Queridas familias del Colegio Evangélico del Nazareno! En el Colegio San Felipe, queremos extender nuestra mano amiga a las familias que actualmente buscan alternativas para continuar la educación de sus hijos. Nuestro equipo está disponible para orientarles sobre nuestro proceso de admisión, programas académicos, ofertas educativas y espacios disponibles”, publicó, en redes sociales, el Colegio San Felipe, también en Arecibo.

“A las familias del Colegio El Nazareno: sabemos que los cambios pueden traer incertidumbre. En Lares Academy, abrimos nuestras puertas para recibir a sus hijos con amor, seguridad y excelencia académica”, publicó, por su parte, la Lares Academy, que se estrenará en agosto.

El Colegio Evangélico del Nazareno fue fundado en 2000, inicialmente como un preescolar hasta tercer grado, auspiciado por la Iglesia Evangélica del Nazareno Yahveh Shalom. En 2006, se amplió hasta el duodécimo grado, de acuerdo con la historia del colegio incluida en el Reglamento de Estudiantes, disponible en su página web.

La Oficina de Registro y Licenciamiento del Departamento de Estado, al terminar el año escolar, recibió 15 notificaciones de cierre de escuelas privadas. Mientras, podrían abrir hasta 12 escuelas privadas nuevas, de acuerdo con las solicitudes de apertura que recibieron, precisó la directora de la Oficina, Damaris Nolasco.

Elite Academy, institución que por 18 años brindó servicios educativos, notificó su cierre definitivo el 1 de julio, un día después de que culminara la fecha límite para completar el proceso de matrícula para el año escolar 2025-2026.El Colegio Espíritu Santo, en Hato Rey, notificó su cierre el 26 de mayo de 2022.El Municipio de Ciales confirmó que el Colegio Nuestra Señora del Rosario cerrará en mayo de 2026, pero en sus instalaciones abrirá una nueva institución educativa.
1 / 10 | Estos son algunos de los colegios que han cerrado en años recientes. Elite Academy, institución que por 18 años brindó servicios educativos, notificó su cierre definitivo el 1 de julio, un día después de que culminara la fecha límite para completar el proceso de matrícula para el año escolar 2025-2026. - Enrique Muchacho

La notificación de que 15 escuelas privadas no abrirán sus puertas para el próximo año escolar va a la par con la tendencia registrada en años anteriores. En agosto del año pasado, 11 escuelas dejaron de operar. Para julio de 2024, siete colegios anunciaron su cierre. En 2020, se reportó la cifra más alta, con 17 cierres.

Entre 2019 y 2025, clausuraron sus puertas 67 escuelas privadas, de acuerdo con datos del Departamento de Estado.

En lo que va de 2026, han anunciado sus cierres B-You Academy, en Caguas; Antilles Military Academy, en Trujillo Alto; el Colegio San José, en Lares; la Academia Nuestra Señora de Fátima, en Barceloneta, el Colegio Nuestra Señora del Rosario, en Ciales; y el Colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Humacao.

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Cierre de escuelasEscuelasEducación PrivadaEstudiantesDepartamento de Estado
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Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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