Gobernadora activa Guardia Nacional para asistir en extinción de incendio entre Carolina, Canóvanas y Loíza

La movilización del cuerpo militar se dio a petición del secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), el general Arturo Garffer, y del comisionado del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, Josué Iván Piñero Torres.

Según el comunicado de prensa, la medida busca reforzar los trabajos operacionales en el área, apoyar a los bomberos y al personal de manejo de emergencias, así como atender la situación de manera coordinada para proteger la seguridad de las comunidades cercanas.

Las autoridades exhortaron a los ciudadanos a seguir las instrucciones del personal de emergencia en las vías y a tomar medidas de precaución ante la posible presencia de humo en la zona.

PUBLICIDAD

1 / 16 | Entre humo y cenizas: así luce la escena del incendio forestal en Carolina . Un incendio forestal fue reportado en la finca Juan Pérez, ubicada entre Carolina y Piñones. - Alex Figueroa Cancel 1 / 16 Entre humo y cenizas: así luce la escena del incendio forestal en Carolina Un incendio forestal fue reportado en la finca Juan Pérez, ubicada entre Carolina y Piñones. Alex Figueroa Cancel Compartir

El fuego forestal se ha desarrollado desde la tarde del lunes en un área de difícil acceso, donde una columna de humo ha esparcido cenizas en varios sectores de la zona metropolitana.

“La situación está bastante controlada, (está) en un 80% del control del incendio. La lluvia que cayó en horas de la mañana nos ayudó bastante”, explicó a El Nuevo Día el comandante Bryan Ramos Colón, del Negociado de Bomberos.

Según Ramos Colón, una brigada de bomberos forestales fue movilizada desde Juncos, donde el Negociado de Bomberos tiene la base de operaciones de la unidad forestal, con equipo especializado para tratar de completar la extinción del incendio.

Destacó que los bomberos forestales llegaron “con máquina anfibia para llegar al área para extinguir el 20 a 25% que quedaría”.

El transporte anfibio fue ingresado por una propiedad privada de Hacienda Campo Rico.

El comandante explicó que previamente no habían podido acceder al área afectada, que consiste de cuatro a cinco cuerdas de terreno donde hay caimanes, mangles, humedales, caños y otros cuerpos de agua.

Por su parte, Juan Ramos, director del Departamento Municipal de Bomberos de Carolina, aclaró que el incendio no ha afectado el vertedero de ese municipio.

“Está como a 2,000 (...) casi 3,000 pies de distancia del vertedero”, comentó. “Empezó entre Loíza y Canóvanas. El viento lo ha arrastrado hacia Loíza. El ‘spot’ que queda prendido es entre Canóvanas y Carolina”, sostuvo.