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Gobernadora activa Guardia Nacional para asistir en extinción de incendio entre Carolina, Canóvanas y Loíza

La movilización busca reforzar los trabajos operacionales en el área

7 de julio de 2026 - 3:24 PM

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La Guardia Nacional de Puerto Rico apoya las labores de respuesta ante un fuego reportado en la colindancia entre los municipios de Canóvanas y Loíza. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La gobernadora Jenniffer González Colón activó, este martes, la Guardia Nacional de Puerto Rico para apoyar en la extinción del incendio forestal reportado en un predio de terreno en la colindancia entre los municipios de Carolina, Loíza y Canóvanas.

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La movilización del cuerpo militar se dio a petición del secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), el general Arturo Garffer, y del comisionado del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, Josué Iván Piñero Torres.

Según el comunicado de prensa, la medida busca reforzar los trabajos operacionales en el área, apoyar a los bomberos y al personal de manejo de emergencias, así como atender la situación de manera coordinada para proteger la seguridad de las comunidades cercanas.

Las autoridades exhortaron a los ciudadanos a seguir las instrucciones del personal de emergencia en las vías y a tomar medidas de precaución ante la posible presencia de humo en la zona.

Un incendio forestal fue reportado en la finca Juan Pérez, ubicada entre Carolina y Piñones.El personal de Bomberos no ha podido llegar al lugar del incendio porque se trata de un área pantanoso donde no pueden acceder ni transitar los camiones.Por su parte, la gobernadora Jenniffer González Colón activó a la Guardia Nacional de Puerto Rico para apoyar en las labores de extinción.
1 / 16 | Entre humo y cenizas: así luce la escena del incendio forestal en Carolina . Un incendio forestal fue reportado en la finca Juan Pérez, ubicada entre Carolina y Piñones. - Alex Figueroa Cancel

El fuego forestal se ha desarrollado desde la tarde del lunes en un área de difícil acceso, donde una columna de humo ha esparcido cenizas en varios sectores de la zona metropolitana.

“La situación está bastante controlada, (está) en un 80% del control del incendio. La lluvia que cayó en horas de la mañana nos ayudó bastante”, explicó a El Nuevo Día el comandante Bryan Ramos Colón, del Negociado de Bomberos.

Según Ramos Colón, una brigada de bomberos forestales fue movilizada desde Juncos, donde el Negociado de Bomberos tiene la base de operaciones de la unidad forestal, con equipo especializado para tratar de completar la extinción del incendio.

Destacó que los bomberos forestales llegaron “con máquina anfibia para llegar al área para extinguir el 20 a 25% que quedaría”.

El transporte anfibio fue ingresado por una propiedad privada de Hacienda Campo Rico.

El comandante explicó que previamente no habían podido acceder al área afectada, que consiste de cuatro a cinco cuerdas de terreno donde hay caimanes, mangles, humedales, caños y otros cuerpos de agua.

Por su parte, Juan Ramos, director del Departamento Municipal de Bomberos de Carolina, aclaró que el incendio no ha afectado el vertedero de ese municipio.

“Está como a 2,000 (...) casi 3,000 pies de distancia del vertedero”, comentó. “Empezó entre Loíza y Canóvanas. El viento lo ha arrastrado hacia Loíza. El ‘spot’ que queda prendido es entre Canóvanas y Carolina”, sostuvo.

Aunque todavía no han podido investigar el origen o causa del incendio, Ramos Colón manifestó que, por años, en esa área surgen incendios forestales provocados por “personas que se dedican prácticamente a la quema de pastizales para la cacería de jueyes”.

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ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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