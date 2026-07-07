Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
7 de julio de 2026
88°Lluvias y tronadas dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Arrestan en Aguadilla a un fugitivo que era buscado en Pensilvania

Luis Antonio Torres fue detenido en los predios de la Base Ramey

7 de julio de 2026 - 4:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Contra Luis Antonio Torres pesaba una orden de arresto con extradición del mencionado estado por sustancias controladas desde enero de 2026. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Un hombre que se encontraba fugitivo y contra quien pesaba una orden de arresto y extradición emitida por un tribunal de Pensilvania fue arrestado, este martes, en la calle Wing Road en los predios de la Base Ramey, en Aguadilla, informó la Policía.

RELACIONADAS

Contra Luis Antonio Torres pesaba, desde enero de 2026, una orden de arresto con extradición por sustancias controladas emitida por el mencionado estado.

No se detalló si el hombre se encontraba protegido en una residencia al momento de la detención, pero, tras ser identificado, la orden de arresto fue diligenciada por agentes adscritos a la División de Arrestos e Inteligencia de Aguadilla.

“El agente Frank López Ortiz, bajo la supervisión de los sargentos Wilbert González Hernández; Ismael Ferrer Vargas; Juan C. Pérez Hernández y Stephanie Carrión Valentín, tuvo a su cargo el diligenciamiento de la orden la cual se realizó sin mayores contratiempos”, indica el informe de novedades.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoAguadillaPensilvaniaArrestos
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 7 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: