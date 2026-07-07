Arrestan en Aguadilla a un fugitivo que era buscado en Pensilvania

Un hombre que se encontraba fugitivo y contra quien pesaba una orden de arresto y extradición emitida por un tribunal de Pensilvania fue arrestado, este martes, en la calle Wing Road en los predios de la Base Ramey, en Aguadilla, informó la Policía.

Contra Luis Antonio Torres pesaba, desde enero de 2026, una orden de arresto con extradición por sustancias controladas emitida por el mencionado estado.

No se detalló si el hombre se encontraba protegido en una residencia al momento de la detención, pero, tras ser identificado, la orden de arresto fue diligenciada por agentes adscritos a la División de Arrestos e Inteligencia de Aguadilla.