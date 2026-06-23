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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arrestan a imputada de disparar contra una madre y su hija menor de edad en San Sebastián

Contra esta pesaba una orden de arresto con una fianza global de $1,050,000

23 de junio de 2026 - 12:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Según la Uniformada, los hechos ocurrieron el 4 de junio de 2026. (Alex Figueroa Cancel)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Una mujer de 22 años fue arrestada este lunes en San Juan por presuntamente disparar contra una mujer y su hija menor de edad en los predios del residencial Andrés Méndez Liciaga, en San Sebastián, informó la Policía.

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La detenida fue identificada como Nahomi González González, residente del residencial Jardines de Monte Hatillo, en Río Piedras.

Contra la mujer pesaba una orden de arresto con una fianza global de $1,050,000, expedida por la jueza Jailene González Echevarría, del Tribunal de Aguadilla.

Según la Uniformada, los hechos ocurrieron el 4 de junio de 2026, cuando González González presuntamente disparó contra las víctimas en el mencionado complejo de vivienda pública.

Por estos hechos, la imputada enfrenta cargos por tentativa de asesinato, riesgo a la seguridad u orden público al disparar un arma de fuego, así como violaciones a la Ley de Armas por portación, transportación o uso de armas de fuego sin licencia, y por disparar o apuntar armas de fuego.

González González fue llevada ante el juez Rafael Lugo, quien le realizó las advertencias correspondientes.

Al no prestar la fianza impuesta, el togado ordenó su ingreso en la Institución Penal de Bayamón.

La vista preliminar de este caso fue señalada para el 9 de julio de 2026.

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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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