Arrestan a imputada de disparar contra una madre y su hija menor de edad en San Sebastián

Una mujer de 22 años fue arrestada este lunes en San Juan por presuntamente disparar contra una mujer y su hija menor de edad en los predios del residencial Andrés Méndez Liciaga, en San Sebastián, informó la Policía.

La detenida fue identificada como Nahomi González González, residente del residencial Jardines de Monte Hatillo, en Río Piedras.

Contra la mujer pesaba una orden de arresto con una fianza global de $1,050,000, expedida por la jueza Jailene González Echevarría, del Tribunal de Aguadilla.

Según la Uniformada, los hechos ocurrieron el 4 de junio de 2026, cuando González González presuntamente disparó contra las víctimas en el mencionado complejo de vivienda pública.

Por estos hechos, la imputada enfrenta cargos por tentativa de asesinato, riesgo a la seguridad u orden público al disparar un arma de fuego, así como violaciones a la Ley de Armas por portación, transportación o uso de armas de fuego sin licencia, y por disparar o apuntar armas de fuego.

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González González fue llevada ante el juez Rafael Lugo, quien le realizó las advertencias correspondientes.

Al no prestar la fianza impuesta, el togado ordenó su ingreso en la Institución Penal de Bayamón.