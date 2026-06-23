Identifican a hombre que murió tras ser arrastrado por la corriente en playa Vacía Talega en Piñones
El hombre de 47 años fue sacado del agua sin signos vitales
23 de junio de 2026 - 9:37 PM
Actualizado el 23 de junio de 2026 - 7:14 AM
23 de junio de 2026 - 9:37 PM
Actualizado el 23 de junio de 2026 - 7:14 AM
Un hombre murió el lunes tras ser arrastrado por la corriente marina en la playa Vacía Talega, ubicada en la carretera 187, en el sector Piñones de Loíza, informó la Policía.
De acuerdo con la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre la situación a eso de las 6:25 p.m.
Al llegar a la escena, policías municipales de Loíza encontraron a un hombre que ya había sido sacado del agua, pero se encontraba sin signos vitales.
La Uniformada informó, el martes, que el hombre fue identificado por un familiar como Dimas Laguer Figueroa, de 47 años y residente de San Juan.
Las circunstancias que rodean el incidente permanecen bajo investigación.
Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina se hicieron cargo de la pesquisa.
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