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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Se llevan 18 ventanas, tres televisores y herramientas de una residencia en Bayamón

La propiedad hurtada fue valorada en aproximadamente $4,500, informó la Policía

23 de junio de 2026 - 9:53 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los robos domiciliarios continún siendo alarmantes, por lo que asegurar apropiadamente la residencia es prioridad. (Shutterstock)
La División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón investiga. (Archivo)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La Policía investiga un escalamiento reportado durante la tarde del lunes en una residencia de la urbanización Hermanas Dávila, en Bayamón.

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Según informó el querellante a las autoridades, alguien ocasionó daños al portón principal y a la puerta de la residencia para lograr acceso al interior de la propiedad.

Una vez dentro, la persona se apropió ilegalmente de 18 ventanas, tres televisores y ocho herramientas, cuyo valor fue estimado en aproximadamente $4,500.

El agente Alejandro Rodríguez, adscrito al Precinto de Bayamón Oeste, realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.

Tags
Breaking NewsBayamónEscalamientoRobosPolicía de Puerto Rico
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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