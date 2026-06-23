Se llevan 18 ventanas, tres televisores y herramientas de una residencia en Bayamón

La Policía investiga un escalamiento reportado durante la tarde del lunes en una residencia de la urbanización Hermanas Dávila, en Bayamón.

Según informó el querellante a las autoridades, alguien ocasionó daños al portón principal y a la puerta de la residencia para lograr acceso al interior de la propiedad.

Una vez dentro, la persona se apropió ilegalmente de 18 ventanas, tres televisores y ocho herramientas, cuyo valor fue estimado en aproximadamente $4,500.