Se llevan 18 ventanas, tres televisores y herramientas de una residencia en Bayamón
La propiedad hurtada fue valorada en aproximadamente $4,500, informó la Policía
23 de junio de 2026 - 9:53 AM
23 de junio de 2026 - 9:53 AM
La Policía investiga un escalamiento reportado durante la tarde del lunes en una residencia de la urbanización Hermanas Dávila, en Bayamón.
Según informó el querellante a las autoridades, alguien ocasionó daños al portón principal y a la puerta de la residencia para lograr acceso al interior de la propiedad.
Una vez dentro, la persona se apropió ilegalmente de 18 ventanas, tres televisores y ocho herramientas, cuyo valor fue estimado en aproximadamente $4,500.
El agente Alejandro Rodríguez, adscrito al Precinto de Bayamón Oeste, realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.
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