En “condiciones infrahumanas” residencia de sospechoso de matar a su perro en Bayamón

La Policía realizó, este lunes, un allanamiento en la residencia de un hombre de 60 años sospechoso de matar a su propio perro, en hechos ocurridos el domingo en la urbanización Santa Juanita, en Bayamón.

Según confirmó el sargento Carlos Bari, de la región de Bayamón, el operativo se llevó a cabo en la vivienda de Neftalí Rosado Vélez con el fin de evaluar las condiciones en las que vivía el hombre junto al animal.

Bari describió que la vivienda se encontraba en condiciones “deplorables” e “infrahumanas”, con acumulación de orina y suciedad. Añadió que el perro llevaba alrededor de 15 años bajo el cuidado del hombre.

El caso continúa bajo investigación luego de que el domingo varias llamadas al Sistema 9-1-1 alertaran sobre una situación en la que, presuntamente, el hombre habría agredido al animal con un andador, causándole la muerte. Al llegar a la escena, los agentes encontraron al perro sin vida en medio de la calle.

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El sargento explicó que la versión de los hechos proviene de testimonios de vecinos que alegaron haber visto la agresión desde la vía pública.

Al momento no se han radicado cargos criminales, ya que las autoridades están a la espera de la necropsia del perro para determinar oficialmente la causa de muerte.

“Por instrucciones de Fiscalía de Bayamón, se estuvo consultando el caso, no obstante no se han radicado cargos porque hay que esperar por la necropsia del animal”, sostuvo Bari.