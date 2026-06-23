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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

En “condiciones infrahumanas” residencia de sospechoso de matar a su perro en Bayamón

No se le han radicado cargos al sexagenario ya que las autoridades esperan los resultados de la necropsia

23 de junio de 2026 - 9:36 PM

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Presuntamente, el hombre habría agredido al animal con un andador, causándole la muerte. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

La Policía realizó, este lunes, un allanamiento en la residencia de un hombre de 60 años sospechoso de matar a su propio perro, en hechos ocurridos el domingo en la urbanización Santa Juanita, en Bayamón.

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Según confirmó el sargento Carlos Bari, de la región de Bayamón, el operativo se llevó a cabo en la vivienda de Neftalí Rosado Vélez con el fin de evaluar las condiciones en las que vivía el hombre junto al animal.

Bari describió que la vivienda se encontraba en condiciones “deplorables” e “infrahumanas”, con acumulación de orina y suciedad. Añadió que el perro llevaba alrededor de 15 años bajo el cuidado del hombre.

El caso continúa bajo investigación luego de que el domingo varias llamadas al Sistema 9-1-1 alertaran sobre una situación en la que, presuntamente, el hombre habría agredido al animal con un andador, causándole la muerte. Al llegar a la escena, los agentes encontraron al perro sin vida en medio de la calle.

El sargento explicó que la versión de los hechos proviene de testimonios de vecinos que alegaron haber visto la agresión desde la vía pública.

Al momento no se han radicado cargos criminales, ya que las autoridades están a la espera de la necropsia del perro para determinar oficialmente la causa de muerte.

“Por instrucciones de Fiscalía de Bayamón, se estuvo consultando el caso, no obstante no se han radicado cargos porque hay que esperar por la necropsia del animal”, sostuvo Bari.

Asimismo, la Policía informó que el Departamento de la Familia asumió la custodia temporera del hombre debido a su situación de aparente vulnerabilidad y luego de que familiares del hombre se negaran a hacerse cargo de su cuidado, lo que motivó la intervención de la agencia.

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PerrosBayamónMaltrato animalDepartamento de la FamiliaPolicía de Puerto RicoBreaking News
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