Arrestan a padre por presuntamente agredir a su hijo con un tubo de metal en Mayagüez

Un hombre fue arrestado el viernes luego de presuntamente agredir a su hijo con un tubo de metal en medio de un incidente reportado en la PR-106, ramal 351, kilómetro 1.1, en Mayagüez.

De acuerdo con la Policía, el perjudicado alegó que su padre le pidió un favor. Sin embargo, este le respondió que no podía hacerlo porque tenía que ir a trabajar.

Tras la negativa, su padre supuestamente lo agredió con un tubo de metal en el área de la cabeza y el antebrazo izquierdo. Además, le ocasionó daños a una guagua Dodge Ram del año 2024.

El perjudicado fue transportado a una institución hospitalaria, donde fue atendido por una doctora de sala de emergencias. Su condición no fue informada.