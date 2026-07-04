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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arrestan a padre por presuntamente agredir a su hijo con un tubo de metal en Mayagüez

La Policía indicó que el incidente ocurrió luego que el perjudicado se negara a hacerle un favor porque tenía que ir a trabajar

4 de julio de 2026 - 10:28 AM

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En el informe de la Policía se indica que a eso de las 7:40 a.m. de hoy, lunes, María del C. Marrero Álvarez, vecina de Arecibo, chocó su auto Toyota Corolla contra el objeto fijo.
El caso fue consultado con el fiscal Wilfredo Santiago, quien citó a las partes para el 6 de julio.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre fue arrestado el viernes luego de presuntamente agredir a su hijo con un tubo de metal en medio de un incidente reportado en la PR-106, ramal 351, kilómetro 1.1, en Mayagüez.

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De acuerdo con la Policía, el perjudicado alegó que su padre le pidió un favor. Sin embargo, este le respondió que no podía hacerlo porque tenía que ir a trabajar.

Tras la negativa, su padre supuestamente lo agredió con un tubo de metal en el área de la cabeza y el antebrazo izquierdo. Además, le ocasionó daños a una guagua Dodge Ram del año 2024.

El perjudicado fue transportado a una institución hospitalaria, donde fue atendido por una doctora de sala de emergencias. Su condición no fue informada.

El caso fue consultado con el fiscal Wilfredo Santiago, quien citó a las partes para el 6 de julio.

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Breaking NewsAgresionesPolicía de Puerto RicoMayagüez
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Andrea Guemárez Soto
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Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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