Tragedia en Boquerón: niño de tres años muere ahogado en la piscina de un hospedaje

Un niño de tres años murió ahogado en la tarde del viernes en la piscina de una hospedería a corto plazo ubicada en el poblado de Boquerón, en el municipio de Cabo Rojo, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, una persona llamó al Sistema de Emergencias 9-1-1 alrededor de las 4:00 p.m. para reportar un menor “ahogado en piscina” en el lugar identificado como Boquerón Pool Paradise.

El menor fue transportado por paramédicos estatales a un hospital del área, donde el médico de turno en la sala de emergencias certificó su muerte.