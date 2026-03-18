Reportan un turista ahogado en Vieques

La Policía investiga una querella sobre una persona ahogada este miércoles en Vieques.

De acuerdo con la investigación preliminar, el caso fue reportado a eso de la 1:28 p.m., en la playa Punta Arenas.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona arrastrada por la corriente, indicó la Uniformada.

De la información inicial se desprende que se trata de un hombre que tendría sobre 50 años de edad.