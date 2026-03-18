Reportan un turista ahogado en Vieques
La información preliminar apunta a que ocurrió en la playa Punta Arenas
18 de marzo de 2026 - 2:41 PM
18 de marzo de 2026 - 2:41 PM
De acuerdo con la investigación preliminar, el caso fue reportado a eso de la 1:28 p.m., en la playa Punta Arenas.
Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona arrastrada por la corriente, indicó la Uniformada.
De la información inicial se desprende que se trata de un hombre que tendría sobre 50 años de edad.
Todo Vieques, así como la mayoría de la costa norte, este y sur de Puerto Rico, estaba incluido en las áreas con corrientes marinas peligrosas, según anunciado esta mañana por el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.
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