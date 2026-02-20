Hombre fallece ahogado en piscina de complejo en Humacao

Un hombre falleció ahogado en la mañana de este viernes en el área de la piscina del complejo La Joya, en Palmas del Mar, en Humacao.

Según el informe preliminar de la Policía, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona ahogada en el mencionado lugar.

Al llegar los agentes, paramédicos certificaron la ausencia de signos vitales de un hombre, quien al momento no ha sido identificado.

De momento, se desconocen las circunstancias que rodean los hechos.