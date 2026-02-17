Identifican a turista que murió ahogado en una playa de Vieques

Un hombre falleció ahogado en la tarde del martes en una playa ubicada en la comunidad Bravos de Boston, en Vieques, informó la Policía.

Según la información preliminar de la Uniformada, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre lo sucedido.

Al llegar los agentes al lugar, el perjudicado había sido sacado del agua y paramédicos le ofrecían atención medica.

Sin embargo, posteriormente, certificaron la ausencia de signos vitales.

La víctima fue identificada como Jan Wojcik, de 82 años, procedente del estado de Nueva York.