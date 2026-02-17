Balean a una mujer y un hombre en Guayama

Agentes de la Policía de Puerto Rico investigan una agresión grave en la que una mujer de 35 años y un hombre de 23 resultaron con múltiples heridas de bala, a las 9:00 p.m., en Guayama.

Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre los hechos, ocurridos en la calle San José del mencionado municipio.

Ambos perjudicados, quienes no han sido identificados, llegaron por su cuenta al Hospital Menonita de Guayama y posteriormente fueron trasladados a una institución hospitalaria del área metropolitana. Su condición fue descrita como de cuidado.

El agente Federico Colón, adscrito a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama, está a cargo de la pesquisa.