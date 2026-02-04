Tiroteo desde un carro: tres menores y una mujer son heridos de bala en Salinas

Tres menores y una mujer fueron heridos de bala en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de ayer, martes, en Salinas.

Los hechos fueron reportados a eso de las 8:11 p.m., en el kilómetro 94.2 de la carretera PR-1, sector Los Poleos, en Salinas.

Según la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre varias personas heridas.

“Al llegar al lugar, los agentes fueron informados de que las víctimas transitaban” en “un vehículo Kia Soul, cuando desde otro automóvil realizaron varios disparos”, indicó la Policía, en un comunicado de prensa.

Agregó que, como consecuencia del ataque a tiros, “una mujer de 44 años sufrió varias heridas en la espalda baja y en el abdomen derecho”.

Señaló también que “una menor de 17 años resultó con heridas en el glúteo derecho, un menor de 15 años presentó una herida de entrada y salida en el costado derecho, y un menor de 11 años sufrió dos heridas en el costado derecho, además de laceraciones en el rostro”.

PUBLICIDAD

En el vehículo viajaba otro menor de 17 años que no resultó herido.

Los perjudicados fueron transportados a una institución hospitalaria del área, donde fueron atendidos por el médico de turno y posteriormente referidos a un hospital del área metropolitana, en condición de cuidado.