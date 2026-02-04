Opinión
Seguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tiroteo desde un carro: tres menores y una mujer son heridos de bala en Salinas

El ataque a tiros fue reportado a eso de las 8:11 de la noche

4 de febrero de 2026 - 6:26 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Cerca del cadáver, la Policía ocupó varios casquillos calibre .45 y 9 milímetros.(GFR Media)
Algunos de los perjudicados se encuentran en condición de cuidado.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Tres menores y una mujer fueron heridos de bala en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de ayer, martes, en Salinas.

Los hechos fueron reportados a eso de las 8:11 p.m., en el kilómetro 94.2 de la carretera PR-1, sector Los Poleos, en Salinas.

Según la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre varias personas heridas.

“Al llegar al lugar, los agentes fueron informados de que las víctimas transitaban” en “un vehículo Kia Soul, cuando desde otro automóvil realizaron varios disparos”, indicó la Policía, en un comunicado de prensa.

Agregó que, como consecuencia del ataque a tiros, “una mujer de 44 años sufrió varias heridas en la espalda baja y en el abdomen derecho”.

Señaló también que “una menor de 17 años resultó con heridas en el glúteo derecho, un menor de 15 años presentó una herida de entrada y salida en el costado derecho, y un menor de 11 años sufrió dos heridas en el costado derecho, además de laceraciones en el rostro”.

En el vehículo viajaba otro menor de 17 años que no resultó herido.

Los perjudicados fueron transportados a una institución hospitalaria del área, donde fueron atendidos por el médico de turno y posteriormente referidos a un hospital del área metropolitana, en condición de cuidado.

El agente Arnaldo Sepúlveda, adscrito al Distrito de Salinas, investigó el caso y lo refirió al personal de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
