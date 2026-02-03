Detienen a sospechoso de cometer actos lascivos cerca de la UPR en Río Piedras

Un hombre sospechoso de cometer actos lascivos cerca del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico fue detenido la noche del lunes.

El centro docente indicó que el incidente se remonta al 2 de febrero cuando, según la Policía, el hombre habría cometido los actos contra tres mujeres.

El recinto no precisó si las víctimas involucradas se trataban de estudiantes de la institución.

De acuerdo con la Uniformada, el sospechoso tiene 33 años y se entiende que es una persona sin hogar.