NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Detienen a sospechoso de cometer actos lascivos cerca de la UPR en Río Piedras

El hombre de 33 años habría incurrido en los delitos contra tres mujeres

3 de febrero de 2026 - 2:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Según las autoridades, fue fichado en el 2013 por los mismos delitos. (Ramon "Tonito" Zayas)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre sospechoso de cometer actos lascivos cerca del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico fue detenido la noche del lunes.

RELACIONADAS

El centro docente indicó que el incidente se remonta al 2 de febrero cuando, según la Policía, el hombre habría cometido los actos contra tres mujeres.

El recinto no precisó si las víctimas involucradas se trataban de estudiantes de la institución.

De acuerdo con la Uniformada, el sospechoso tiene 33 años y se entiende que es una persona sin hogar.

Según las autoridades, fue fichado en el 2013 por los mismos delitos.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
