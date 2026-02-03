Arrestan a uno de los más buscados de Bayamón: le imputan intimidar a testigo en caso judicial

Un hombre que figuraba en la lista de los 10 más buscados del área policiaca de Bayamón fue arrestado por las autoridades, luego que se le imputara agredir e intimidar a una víctima con el fin de impedir que testificara en un caso judicial, confirmó la Policía.

El imputado Bryan Pereira Rivera, de 28 años y vecino de Bayamón, enfrenta tres cargos por maltrato al amparo de la Ley 54 de 1989, de Violencia Doméstica, y un cargo adicional por amenaza y/o intimidación a testigos, un delito tipificado en el Código Penal.

De acuerdo a la investigación de la Policía, los hechos habrían ocurrido el año pasado en una residencia en Toa Alta, cuando se alega que agredió en varias ocasiones a la víctima y realizó amenazas mediante mensajes de texto para que no fuera testigo de un caso judicial.

En ese entonces, el agente Luis Villanueva, adscrito a la División de Violencia Doméstica, consultó el caso con el fiscal Isaías Ojeda, quien radicó los mencionados cargos en ausencia. La prueba fue presentada ante la jueza Mariam Stefan, del Tribunal de Bayamón.

Durante la vista de Regla 6 en ausencia, la togada determinó causa para arresto en contra de Pereira Rivera, le impuso una fianza de $200,000 y expidió una orden de arresto. Finalmente, el imputado fue arrestado esta semana por la Policía de Puerto Rico.

Ficha policíaca de Bryan Pereira Rivera, de 28 años y residente en Bayamón. (Suministrada)