Arrestan a uno de los más buscados en San Juan

Una de las personas más buscadas en el área de San Juan fue arrestado, informó la Policía este jueves.

La Uniformada, mediante declaraciones escritas, identificó al prófugo como Andrés Alberto Jones Canario, de 26 años.

El informe policiaco detalló que, según la investigación, “Jones Canario forzó su entrada en la residencia de una mujer en Puerto Nuevo, donde la golpeó con los puños en la cabeza y la estranguló al punto de dejarla sin aire”.

“Le sometieron cargos en ausencia y pesaba una orden de arresto en su contra, expedida por la jueza Alfrida M. Tomey Imbert el 6 de junio de 2025, por múltiples violaciones a la Ley 54, con una fianza global de $400,000”, añadió la Policía.

“El arresto lo efectuó el agente Gerardo López Vale, con la asistencia del agente Reynaldo Aponte Maldonado, bajo la supervisión del sargento Israel Adames y del teniente Agustín Crespo”, apuntó.

El caso se diligenció ante la jueza Lisa M. Durán Ortiz, del Tribunal de San Juan, quien ordenó el ingreso de Jones Canario en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón al no prestar la fianza.