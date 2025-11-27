Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
27 de noviembre de 2025
83°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Abandonan a víctima de carjacking en una antigua escuela en Luquillo

El vehículo robado fue descrito como un Toyota Corolla azul del 2001, con tablilla JIH-986

27 de noviembre de 2025 - 7:57 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Agentes adscritos a la División de Robos, del Cuerpo de Investigaciones Criminales Área Fajardo, están a cargo la pesquisa. (DAVID VILLAFANE/STAFF)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía investiga el robo de un vehículo a mano armada desde la madrugada de este jueves, en Luquillo.

RELACIONADAS

El “carjacking” fue reportado a eso de las 2:26 a.m., en la calle Ocean Boulevard, de la playa La Pared.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que, según la querella, el perjudicado “se encontraba consumiendo alimentos” cuando “dos individuos se le acercaron, cubriendo sus rostros, utilizando armas de fuego”.

Agregó que “bajo intimidación y amenaza le anunciaron el robo. Acto seguido, los individuos lo llevaron a la antigua escuela Rosendo Matienzo Cintrón, donde lo despojaron de su vehículo marca Toyota, modelo Corolla, color azul, del año 2001, tablilla JIH-986 y cartera con documentos personales”.

“El perjudicado resultó ileso y los individuos abandonaron el lugar con rumbo desconocido”, agregó el informe policiaco.

Agentes adscritos a la División de Robos, del Cuerpo de Investigaciones Criminales Área Fajardo, están a cargo la pesquisa.

De acuerdo con las estadísticas de la Policía, hasta este miércoles se habían reportado 197 “carjackings” en lo que va de este año, 110 menos que los 307 registrados a la misma fecha en el 2024.

Tags
CarjackingCarjackingsPolicía de Puerto RicoBreaking NewsLuquillo
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 27 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: