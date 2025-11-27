Abandonan a víctima de carjacking en una antigua escuela en Luquillo

La Policía investiga el robo de un vehículo a mano armada desde la madrugada de este jueves, en Luquillo.

El “carjacking” fue reportado a eso de las 2:26 a.m., en la calle Ocean Boulevard, de la playa La Pared.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que, según la querella, el perjudicado “se encontraba consumiendo alimentos” cuando “dos individuos se le acercaron, cubriendo sus rostros, utilizando armas de fuego”.

Agregó que “bajo intimidación y amenaza le anunciaron el robo. Acto seguido, los individuos lo llevaron a la antigua escuela Rosendo Matienzo Cintrón, donde lo despojaron de su vehículo marca Toyota, modelo Corolla, color azul, del año 2001, tablilla JIH-986 y cartera con documentos personales”.

“El perjudicado resultó ileso y los individuos abandonaron el lugar con rumbo desconocido”, agregó el informe policiaco.

Agentes adscritos a la División de Robos, del Cuerpo de Investigaciones Criminales Área Fajardo, están a cargo la pesquisa.