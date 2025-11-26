Noviembre se convierte en el mes con más muertes por accidentes vehiculares en 2025

Noviembre se convirtió este miércoles en el mes con más muertes a causa de accidentes de tránsito en lo que va de este año 2025.

La Policía informó que hasta hoy, miércoles, se habían reportado 28 fatalidades en lo que va de este mes.

En contraste, noviembre de 2024 fue el mes con menos fatalidades ese año, con 14. De manera que el aumento, al comparar noviembre de 2024 y 2025, es de 14.

Mientras, los meses con menos muertes en choques vehiculares este año han sido julio con 15 y octubre con 16.

El caso más reciente este año fue registrado a eso de las 5:10 de la mañana de hoy, miércoles, en la carretera PR-167, intersección con la PR-199, frente al centro comercial Rexville Plaza en Bayamón.

PUBLICIDAD

“Se informa que un hombre que, aún no ha sido identificado, fue arrollado y murió camino a una institución hospitalaria”, indicó la Policía en un comunicado de prensa.

Antes de ayer, los meses con más fatalidades en accidentes vehiculares este año 2025 habían sido febrero, marzo y junio, con 27 muertes cada uno.

Noviembre igualó esa cantidad en horas de la tarde de ayer, cuando la Policía registró la muerte de un hombre en un choque en la carretera PR-765 del barrio Borinquen, en Caguas.

Según la información, mientras un conductor de 38 años y su acompañante, identificado como Teodoro del Valle Vega, de 59, transitaban en un Mitsubishi Mirage de 1998.

El informe policiaco indicó que el auto iba “a una velocidad que no le permitió el control y dominio del volante, por lo que invadió el carril opuesto e impactó de manera frontal con el auto Toyota CHR del año 2020”, que era manejado por un hombre de 71 años, acompañado por dos personas de 72 y 71 años.

“Del Valle Vega falleció en la escena debido a los traumas recibidos”, apuntó el informe policiaco.

Mientras, el conductor de 38 años “fue transportado al Centro Médico de Río Piedras y los demás involucrados al hospital Menonita de Caguas. Sus condiciones fueron descritas como estables”, detalló el comunicado.

Al conductor “se le realizó una prueba de alcohol mediante la sangre y al momento se encuentran a la espera de los resultados”, agregó.

Otros casos este mes han incluido el fallecimiento de una madre y su infante, tras ser impactados por un conductor ebrio en Vega Baja, mientras que en Canóvanas una mujer y dos menores fueron atropellados en la carretera PR-3.

PUBLICIDAD

En lo que va de este año 2025, hasta ayer la Policía había reportado un total de 237 fallecimientos en incidentes vehiculares, 21 menos que los 258 registrados a la misma fecha en el 2024.

Según las estadísticas de la Uniformada, hasta este domingo, la División de Patrulla de Carreteras de Humacao había reportado 11 fatalidades menos este año en comparación con el 2024, mientras que la diferencia para Arecibo era de nueve menos que el año pasado.

No obstante, varias unidades han reportado incrementos en sus áreas de patrullaje, como por ejemplo Patrulla de Carreteras de Manatí, que registra este año un incremento de 12 fallecimientos, mientras que la región de Ponce tiene un aumento de cuatro y el área de Aibonito registra dos fallecimientos más que el 2024.