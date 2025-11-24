Opinión
Feriados
24 de noviembre de 2025
71°ligeramente nublado
Tribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan causa para arresto contra conductor ebrio por muerte de madre e infante en Vega Baja

Fiscales del Departamento de Justicia presentaron siete cargos

24 de noviembre de 2025 - 7:01 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía indicó que la conductora fue impactada pese a intentar esquivar el otro auto moviéndose al paseo. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El Tribunal de Bayamón encontró causa para arresto este domingo contra un hombre por conducir en estado de embriaguez al momento de provocar la muerte de una mujer y su hijo infante en un choque vehicular en Vega Baja.

En comunicado de prensa, la Policía identificó al imputado como José Manuel Maldonado Morales, de 24 años.

Los hechos fueron reportados el sábado, a eso de las 3:49 p.m., mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, en la carretera PR-137.

“Tras el impacto vehicular causado por Maldonado Morales, la conductora Michaiska Marie Romero Rodríguez falleció en el acto junto a su bebé de un mes de nacida, Chaismary Marie Romero”, indicó el comunicado del Departamento de Justicia.

Agregó que “la infante viajaba en su asiento protector. De igual modo, a raíz del impacto, el esposo de la fallecida y padre de la bebé”, sufrió “lesiones corporales que lo mantienen en una institución hospitalaria”.

Los fiscales Orlandy Cabrera Valentín y Nátali Díaz Matos, de la Fiscalía de Bayamón, presentaron siete denuncias contra Maldonado Morales por los delitos de “negligencia e imprudencia al conducir, causar la muerte, conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes y causar daño corporal grave, según la Ley Núm. 22-2000, la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, detalló Justicia.

La jueza del Tribunal de Bayamón, Carolina Guzmán Tejada, encontró causa en todos los cargos y le fijó una fianza global de $750,000. No se precisó si el imputado prestó la fianza.

La vista preliminar fue señalada para el próximo 8 de diciembre, a las 9:00 de la mañana.

Según la investigación de la Policía, a cargo del agente Unidad de Patrullas y Carreteras de Manatí Jonathan López Soto, Maldonado Morales conducía un Acura TSX color blanco cuatro puertas del año 2006, en dirección de Vega Baja a Morovis.

Los cargos alegan que transitaba “a una velocidad para la cual perdió el control y dominio del vehículo, invadiendo así el carril contrario e impactando una Mitsubishi Mirage color blanco cuatro puertas del año 1998 que era conducida por Michaiska Marie Romero Rodríguez, quien falleció en el acto junto a su bebé de un mes de nacida”, señaló Justicia.

“A José Manuel Maldonado Morales se le realizó la prueba de aliento, arrojando un resultado de 0.108% de alcohol en su organismo”, acotó.

Policía de Puerto Rico Breaking News Tribunal de Bayamón Departamento de Justicia
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
