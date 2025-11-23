Falla la prueba de alcohol el conductor que impactó el auto de madre e infante fallecidos en Vega Baja

El conductor que impactó el auto en el que fallecieron una madre y su infante, este sábado en la tarde en Vega Baja, falló la prueba de alcohol administrada por la Policía al arrojar un porcentaje mayor al permitido por la ley.

Originalmente se informó que había sido en Morovis, pero posteriormente los agentes confirmaron que la ubicación del impacto fue en jurisdicción de Vega Baja, detalló la Policía este domingo.

Los hechos fueron reportados a eso de las 3:49 p.m., mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Según la investigación preliminar, el conductor de 24 años y residente de Morovis, viajaba por la carretera PR-137 en un Acura.

De acuerdo con la Uniformada, al llegar al kilómetro 4.6, invadió el carril del auto Mitsubishi Mirage blanco de 1998 conducido por Michaiska Romero Rodríguez, de 25 años y residente del pueblo Guayanilla.

La Policía indicó que en la colisión fallecieron la mujer "y su bebe un infante de aproximadamente un mes de nacido, que se encontraba en su asiento protector"

También informó que “el esposo de la fallecida resultó también lesionado”, por lo que fue transportado a un hospital del área.

El conductor permaneció en la escena y luego fue llevado a la División de Tránsito de Manatí para realizarle la prueba de alcohol de aliento para detectar alcohol en el organismo, que arrojó 0.108%. El máximo permitido por ley es 0.080%.

El teniente Miguel Román Pérez, director de la División de Patrullas de Carreteras de Manatí, indicó el sábado a Telenoticias que “el vehículo número uno, que provocó el accidente, viene en dirección de norte a sur, y, aparentemente, invade el carril en el que se encontraba el vehículo de la dama. La dama intenta esquivarlo moviéndose al área del paseo, pero como quiera es impactada”.