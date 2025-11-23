Opinión
23 de noviembre de 2025
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Falla la prueba de alcohol el conductor que impactó el auto de madre e infante fallecidos en Vega Baja

Las autoridades identificaron a la joven madre de 25 años

23 de noviembre de 2025 - 9:58 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía indicó que la conductora fue impactada pese a intentar esquivar el otro auto moviéndose al paseo. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El conductor que impactó el auto en el que fallecieron una madre y su infante, este sábado en la tarde en Vega Baja, falló la prueba de alcohol administrada por la Policía al arrojar un porcentaje mayor al permitido por la ley.

RELACIONADAS

Originalmente se informó que había sido en Morovis, pero posteriormente los agentes confirmaron que la ubicación del impacto fue en jurisdicción de Vega Baja, detalló la Policía este domingo.

Los hechos fueron reportados a eso de las 3:49 p.m., mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Según la investigación preliminar, el conductor de 24 años y residente de Morovis, viajaba por la carretera PR-137 en un Acura.

De acuerdo con la Uniformada, al llegar al kilómetro 4.6, invadió el carril del auto Mitsubishi Mirage blanco de 1998 conducido por Michaiska Romero Rodríguez, de 25 años y residente del pueblo Guayanilla.

La Policía indicó que en la colisión fallecieron la mujer "y su bebe un infante de aproximadamente un mes de nacido, que se encontraba en su asiento protector"

También informó que “el esposo de la fallecida resultó también lesionado”, por lo que fue transportado a un hospital del área.

El conductor permaneció en la escena y luego fue llevado a la División de Tránsito de Manatí para realizarle la prueba de alcohol de aliento para detectar alcohol en el organismo, que arrojó 0.108%. El máximo permitido por ley es 0.080%.

El teniente Miguel Román Pérez, director de la División de Patrullas de Carreteras de Manatí, indicó el sábado a Telenoticias que “el vehículo número uno, que provocó el accidente, viene en dirección de norte a sur, y, aparentemente, invade el carril en el que se encontraba el vehículo de la dama. La dama intenta esquivarlo moviéndose al área del paseo, pero como quiera es impactada”.

La Policía indicó que el conductor invadió el carril por el que viajaba una conductora con su infante en el auto.
La Policía indicó que el conductor invadió el carril por el que viajaba una conductora con su infante en el auto. (Suministrada)
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura.
