Reportan accidente fatal en Carolina: auto se volcó y la persona quedó pillada
La Policía cerró un tramo de la PR-3, de Carolina hacia San Juan, mientras investiga el incidente
27 de noviembre de 2025 - 6:39 AM
27 de noviembre de 2025 - 6:39 AM
Una persona falleció en un accidente de tránsito reportado en la madrugada de este jueves en Carolina, informó la Policía.
Los hechos fueron reportados a eso de las 5:06 a.m., en la carretera PR-3, frente al establecimiento Office Depot.
De acuerdo con la información preliminar, el auto se volcó, dejando a una persona pillada, en circunstancias que están bajo investigación.
La División de Patrulla de Carreteras está a cargo de la pesquisa. Un tramo de la vía en dirección de Carolina hacia San Juan estaría cerrado mientras dure la investigación de la escena.
Noviembre se convirtió esta semana en el mes con más accidentes fatales en lo que va de este año 2025. La muerte de un peatón atropellado ayer, miércoles, en Bayamón aumentó a 28 los fallecimientos en incidentes de tránsito.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: