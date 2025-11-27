Reportan accidente fatal en Carolina: auto se volcó y la persona quedó pillada

Una persona falleció en un accidente de tránsito reportado en la madrugada de este jueves en Carolina, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a eso de las 5:06 a.m., en la carretera PR-3, frente al establecimiento Office Depot.

De acuerdo con la información preliminar, el auto se volcó, dejando a una persona pillada, en circunstancias que están bajo investigación.

La División de Patrulla de Carreteras está a cargo de la pesquisa. Un tramo de la vía en dirección de Carolina hacia San Juan estaría cerrado mientras dure la investigación de la escena.