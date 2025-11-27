Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
27 de noviembre de 2025
83°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reportan accidente fatal en Carolina: auto se volcó y la persona quedó pillada

La Policía cerró un tramo de la PR-3, de Carolina hacia San Juan, mientras investiga el incidente

27 de noviembre de 2025 - 6:39 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Noviembre se convirtió esta semana en el mes con más accidentes fatales en lo que va de este año 2025. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una persona falleció en un accidente de tránsito reportado en la madrugada de este jueves en Carolina, informó la Policía.

RELACIONADAS

Los hechos fueron reportados a eso de las 5:06 a.m., en la carretera PR-3, frente al establecimiento Office Depot.

De acuerdo con la información preliminar, el auto se volcó, dejando a una persona pillada, en circunstancias que están bajo investigación.

La División de Patrulla de Carreteras está a cargo de la pesquisa. Un tramo de la vía en dirección de Carolina hacia San Juan estaría cerrado mientras dure la investigación de la escena.

Noviembre se convirtió esta semana en el mes con más accidentes fatales en lo que va de este año 2025. La muerte de un peatón atropellado ayer, miércoles, en Bayamón aumentó a 28 los fallecimientos en incidentes de tránsito.

Tags
CarolinaAccidentes de TránsitoPolicía de Puerto RicoBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 27 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: