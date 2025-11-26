Opinión
26 de noviembre de 2025
83°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Peatón muere tras ser atropellado en Bayamón

El accidente se reportó en la mañana de este miércoles, informó la Policía

26 de noviembre de 2025 - 11:24 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
19 DE ABRIL DE 2014. CAROLINA. CARRETERA #3, INTERSECCIÓN FRENTE AL HOSPITAL DE LA UPR DE CAROLINA. ACCIDENTE DE TRANSITO. ESPECIAL GFR MEDIA/ ESTELA RODRÍGUEZ 2014e ----- (Archivo)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un accidente de carácter fatal con un peatón se reportó en la mañana de este miércoles en la carretera 167, intersección con la 199, frente a una megatienda del centro comercial Rexville Plaza, en Bayamón.

RELACIONADAS

Según el informe de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre el accidente, que ocurrió mientras la conductora de una guagua Toyota Highlander gris, del 2023, transitaba por la carretera 167, en dirección de Toa Alta hacia Bayamón.

“Por razones que se investigan, (la conductora) no se percató del peatón, que aún no ha sido identificado, y cruzaba esta vía de rodaje”, indica el informe.

A consecuencia del impacto, el peatón, de unos 60 a 70 años aproximadamente, resultó con múltiples traumas y fue transportado en ambulancia hasta el Doctor’s Center de Bayamón, donde certificaron su muerte.

La Uniformada indicó que a la conductora se le realizó la prueba de alcohol en el aliento, arrojando .0%.

El agente Luis Hernández, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón y el fiscal Isaías Ojeda, se hicieron cargo de la investigación.

Tags
Breaking NewsBayamónAccidentes de TránsitoAccidentes
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
