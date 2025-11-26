Peatón muere tras ser atropellado en Bayamón

Un accidente de carácter fatal con un peatón se reportó en la mañana de este miércoles en la carretera 167, intersección con la 199, frente a una megatienda del centro comercial Rexville Plaza, en Bayamón.

Según el informe de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre el accidente, que ocurrió mientras la conductora de una guagua Toyota Highlander gris, del 2023, transitaba por la carretera 167, en dirección de Toa Alta hacia Bayamón.

“Por razones que se investigan, (la conductora) no se percató del peatón, que aún no ha sido identificado, y cruzaba esta vía de rodaje”, indica el informe.

A consecuencia del impacto, el peatón, de unos 60 a 70 años aproximadamente, resultó con múltiples traumas y fue transportado en ambulancia hasta el Doctor’s Center de Bayamón, donde certificaron su muerte.

La Uniformada indicó que a la conductora se le realizó la prueba de alcohol en el aliento, arrojando .0%.