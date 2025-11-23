Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
23 de noviembre de 2025
83°aguaceros
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Conductor ebrio abandona a peatón atropellado en Ceiba

La Policía indicó que el perjudicado, un hombre de 77 años, cruzaba una carretera cuando fue impactado

23 de noviembre de 2025 - 10:28 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El septuagenario fue llevado a un hospital en condición de cuidado. (Nahira Montcourt)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un peatón de 77 años fue atropellado en la tarde de este sábado por un conductor que, presuntamente, no se detuvo en la escena, informó la Policía.

RELACIONADAS

El “hit and run“ fue reportado a eso de las 6:07 p.m., en el desvío Felisa Rincón de Gautier, cerca de la entrada de la urbanización Brisas de Ceiba I.

Según la investigación preliminar de la Uniformada, el conductor, de 53 años y residente de Ceiba, transitaba en un vehículo Nissan Versa gris.

Agregó que “al llegar a la mencionada vía no se percató” de que el peatón de 77 años y residente del mismo pueblo “cruzaba la carretera sin tomar las debidas precauciones”.

“Este fue impactado con la parte frontal derecha y el cristal derecho del auto, cayendo al pavimento y resultando con heridas de gravedad. Posteriormente, el conductor abandonó la escena”, apuntó el comunicado policíaco.

El septuagenario fue atendido en el lugar por paramédicos y transportado a un hospital en ambulancia, en condición de cuidado.

Más tarde, el conductor “fue localizado y detenido por la Policía, añadió el informe. “Se le realizó una prueba de aliento, arrojando 0.106% de alcohol en su organismo. Además, el vehículo fue ocupado como parte de la investigación”, detalló.

El agente Luis Murga, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Fajardo, supervisado por el sargento Luis Bermúdez, en conjunto con la fiscal José Otero, se hicieron cargo de la investigación.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsHit and run
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 23 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: