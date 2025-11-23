Conductor ebrio abandona a peatón atropellado en Ceiba

Un peatón de 77 años fue atropellado en la tarde de este sábado por un conductor que, presuntamente, no se detuvo en la escena, informó la Policía.

El “hit and run“ fue reportado a eso de las 6:07 p.m., en el desvío Felisa Rincón de Gautier, cerca de la entrada de la urbanización Brisas de Ceiba I.

Según la investigación preliminar de la Uniformada, el conductor, de 53 años y residente de Ceiba, transitaba en un vehículo Nissan Versa gris.

Agregó que “al llegar a la mencionada vía no se percató” de que el peatón de 77 años y residente del mismo pueblo “cruzaba la carretera sin tomar las debidas precauciones”.

“Este fue impactado con la parte frontal derecha y el cristal derecho del auto, cayendo al pavimento y resultando con heridas de gravedad. Posteriormente, el conductor abandonó la escena”, apuntó el comunicado policíaco.

PUBLICIDAD

El septuagenario fue atendido en el lugar por paramédicos y transportado a un hospital en ambulancia, en condición de cuidado.

Más tarde, el conductor “fue localizado y detenido por la Policía, añadió el informe. “Se le realizó una prueba de aliento, arrojando 0.106% de alcohol en su organismo. Además, el vehículo fue ocupado como parte de la investigación”, detalló.