Reportan accidentes fatales en Corozal y Bayamón

Dos accidentes fatales fueron reportados a la Policía, por separado, entre la noche de este sábado y la madrugada de este domingo en Corozal y Bayamón.

El primero de los casos se registró a eso de las 10:42 p.m., en la carretera PR-568, en el barrio Padilla, sector El Limón, en Corozal.

De acuerdo con la información preliminar, las unidades investigaban el accidente fatal con un vehículo todo terreno.

El otro caso fue registrado a eso de las 2:07 a.m. de este domingo, en la calle 3 de las Parcelas Van Scoy de Bayamón.

Según la información preliminar, las autoridades fueron alertadas sobre el fallecimiento de una persona en un accidente que involucró una motora.