23 de noviembre de 2025
77°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reportan accidentes fatales en Corozal y Bayamón

Uno de los casos tuvo que ver con una motora y el otro con vehículo “todo terreno”

23 de noviembre de 2025 - 6:50 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Solo 43 de 187 países evaluados en el Informe Global de la Seguridad de las Carreteras, tienen una tasa menor en muertes de tránsito que en Puerto Rico. (Archivo / GFR Media)
Con estos casos suman cinco accidentes fatales en lo que va de este fin de semana.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Dos accidentes fatales fueron reportados a la Policía, por separado, entre la noche de este sábado y la madrugada de este domingo en Corozal y Bayamón.

RELACIONADAS

El primero de los casos se registró a eso de las 10:42 p.m., en la carretera PR-568, en el barrio Padilla, sector El Limón, en Corozal.

De acuerdo con la información preliminar, las unidades investigaban el accidente fatal con un vehículo todo terreno.

El otro caso fue registrado a eso de las 2:07 a.m. de este domingo, en la calle 3 de las Parcelas Van Scoy de Bayamón.

Según la información preliminar, las autoridades fueron alertadas sobre el fallecimiento de una persona en un accidente que involucró una motora.

Con estos casos suman cinco accidentes fatales en lo que va de este fin de semana.

Policía de Puerto RicoBreaking NewsAccidentes de Tránsito
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Mi cuenta
Suscríbete
Newsletters
Servicio al cliente
¿Quiénes somos?Contáctanos

Otras marcas de GFR Media

Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
