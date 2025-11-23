Reportan accidentes fatales en Corozal y Bayamón
Uno de los casos tuvo que ver con una motora y el otro con vehículo “todo terreno”
23 de noviembre de 2025 - 6:50 AM
23 de noviembre de 2025 - 6:50 AM
Dos accidentes fatales fueron reportados a la Policía, por separado, entre la noche de este sábado y la madrugada de este domingo en Corozal y Bayamón.
El primero de los casos se registró a eso de las 10:42 p.m., en la carretera PR-568, en el barrio Padilla, sector El Limón, en Corozal.
De acuerdo con la información preliminar, las unidades investigaban el accidente fatal con un vehículo todo terreno.
El otro caso fue registrado a eso de las 2:07 a.m. de este domingo, en la calle 3 de las Parcelas Van Scoy de Bayamón.
Según la información preliminar, las autoridades fueron alertadas sobre el fallecimiento de una persona en un accidente que involucró una motora.
Con estos casos suman cinco accidentes fatales en lo que va de este fin de semana.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: