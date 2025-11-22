Opinión
22 de noviembre de 2025
84°nubes dispersas
Seguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

En Toa Alta: fallece un conductor de 55 años tras impactar una valla de concreto

Las autoridades no descartan que haya sufrido algún percance médico

22 de noviembre de 2025 - 11:13 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El agente Juan Rodríguez y el fiscal Orlandi Cabrera se hicieron cargo de la investigación. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un conductor de 55 años falleció en la noche del viernes tras impactar una valla de concreto en el kilómetro 17.1, de la carretera PR-5, jurisdicción de Toa Alta.



El informe de la Policía sostiene que el hombre, identificado como Ricardo Durán Colón, transitaba por la mencionada vía cuando, por razones que aún se investigan, perdió el control y dominio del volante.

Acto seguido, chocó contra una valla de concreto y falleció en el lugar.

Las autoridades no descartan que haya sufrido algún percance médico.

El agente Juan Rodríguez y el fiscal Orlandi Cabrera se hicieron cargo de la investigación.

