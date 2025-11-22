En Toa Alta: fallece un conductor de 55 años tras impactar una valla de concreto

Un conductor de 55 años falleció en la noche del viernes tras impactar una valla de concreto en el kilómetro 17.1, de la carretera PR-5, jurisdicción de Toa Alta.

El informe de la Policía sostiene que el hombre, identificado como Ricardo Durán Colón, transitaba por la mencionada vía cuando, por razones que aún se investigan, perdió el control y dominio del volante.

Acto seguido, chocó contra una valla de concreto y falleció en el lugar.

Las autoridades no descartan que haya sufrido algún percance médico.