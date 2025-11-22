Opinión
22 de noviembre de 2025
Investigan muerte de conductora en medio de accidente de tránsito en Dorado

La Policía no descarta que se trate de un caso médico

22 de noviembre de 2025 - 10:51 AM

Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Una conductora de 63 años falleció el viernes en circunstancias que son investigadas por la Policía en medio de un accidente de tránsito reportado en el kilómetro 23.8, de la carretera 165, en jurisdicción de Dorado.

De acuerdo con el informe preliminar de la Uniformada, la conductora, identificada como Elsa Ayala López, transitaba en un Honda CVR cuando presuntamente no guardó distancia prudente al Mini Cooper que la precedía.

Acto seguido, lo impactó a la Mini Cooper, que era manejada por una conductora de 41 años. Como producto del impacto, esa conductora perdió el control y dominio del volante, invadió el carril contrario y fue impactada por un conductor de 37 años.

Según la Policía, Ayala López falleció y no se descarta que se trate de un posible caso médico.

A los conductores de este choque múltiple se les realizó la prueba de alcohol, arrojando .000% en su organismo.

Breaking NewsPolicía de Puerto RicoDoradoAccidentes de Tránsito
