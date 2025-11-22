Opinión
22 de noviembre de 2025
76°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Apuñalan a un hombre en la estación del Tren Urbano, cerca de Centro Médico: esto se sabe

La agresión se reportó durante la noche del viernes, informó la Policía

22 de noviembre de 2025 - 8:35 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La estación del Tren Urbano en San Juan. (Ramon "Tonito" Zayas)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Una agresión con arma blanca fue reportada en la noche del viernes en la estación del Tren Urbano, cerca al Centro Médico, en San Juan, informó la Policía.

Según el informe preliminar, un hombre resultó herido en varias partes del cuerpo tras ser agredido con un objeto cortopunzante y fue transportado a un hospital.

La Uniformada confirmó que, una vez llegó a la institución hospitalaria, el perjudicado recibió asistencia médica y su condición fue descrita como estable.

La investigación inicial de este caso estuvo a cargo de la Policía Municipal de San Juan. Sin embargo, el caso luego fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.

