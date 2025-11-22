Apuñalan a un hombre en la estación del Tren Urbano, cerca de Centro Médico: esto se sabe
La agresión se reportó durante la noche del viernes, informó la Policía
22 de noviembre de 2025 - 8:35 AM
Una agresión con arma blanca fue reportada en la noche del viernes en la estación del Tren Urbano, cerca al Centro Médico, en San Juan, informó la Policía.
Según el informe preliminar, un hombre resultó herido en varias partes del cuerpo tras ser agredido con un objeto cortopunzante y fue transportado a un hospital.
La Uniformada confirmó que, una vez llegó a la institución hospitalaria, el perjudicado recibió asistencia médica y su condición fue descrita como estable.
La investigación inicial de este caso estuvo a cargo de la Policía Municipal de San Juan. Sin embargo, el caso luego fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.
