Apuñalan a un hombre en la estación del Tren Urbano, cerca de Centro Médico: esto se sabe

Una agresión con arma blanca fue reportada en la noche del viernes en la estación del Tren Urbano, cerca al Centro Médico, en San Juan, informó la Policía.

Según el informe preliminar, un hombre resultó herido en varias partes del cuerpo tras ser agredido con un objeto cortopunzante y fue transportado a un hospital.

La Uniformada confirmó que, una vez llegó a la institución hospitalaria, el perjudicado recibió asistencia médica y su condición fue descrita como estable.