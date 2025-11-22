Conductora pierde la vida al impactar árbol en carretera de Ciales

Agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Manatí investigan la muerte de una conductora que impactó un objeto fijo registrado a las las 5:15 p.m. de este viernes en la carretera PR-146, a la altura del kilómetro 21.6 del barrio Cordillera en Ciales, informó la Policía.

Según los datos preliminares, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un posible “caso médico” en la vía de rodaje.

Al llegar, los agentes encontraron un vehículo Nissan Rogue, color vino, cuya conductora impactó de frente un árbol a orillas de la carretera.

En el interior del automóvil, los agentes localizaron, en el asiento del conductor, el cuerpo de una mujer que no presentó signos vitales. La fémina no ha sido identificada, añadió la Uniformada.