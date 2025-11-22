Opinión
22 de noviembre de 2025
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Conductora pierde la vida al impactar árbol en carretera de Ciales

La Policía investiga si la víctima sufrió un percance de salud mientras conducía su vehículo en la carretera PR-146

22 de noviembre de 2025 - 9:04 PM

Un accidente fatal con objeto fijo fue reportado en la tarde de este viernes en la carretera PR-146, en Ciales.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Manatí investigan la muerte de una conductora que impactó un objeto fijo registrado a las las 5:15 p.m. de este viernes en la carretera PR-146, a la altura del kilómetro 21.6 del barrio Cordillera en Ciales, informó la Policía.

Según los datos preliminares, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un posible “caso médico” en la vía de rodaje.

Al llegar, los agentes encontraron un vehículo Nissan Rogue, color vino, cuya conductora impactó de frente un árbol a orillas de la carretera.

En el interior del automóvil, los agentes localizaron, en el asiento del conductor, el cuerpo de una mujer que no presentó signos vitales. La fémina no ha sido identificada, añadió la Uniformada.

La Policía no descartó la posibilidad de que la conductora sufrió un percance de salud que provocó el choque.

