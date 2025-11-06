Accidente fatal en Coamo: muere una mujer que viajaba como pasajera en un vehículo

Una mujer perdió la vida en un accidente de tránsito reportado a eso de las 1:31 p.m. de este jueves en la carretera 5566, sector Mercado, en el barrio Pasto, frente al parque Santa Ana, en Coamo.

De acuerdo a un informe de la Policía, el conductor de un Nissan Altima negro, de 2010, transitaba por la mencionada vía cuando perdió el control del volante e impactó un objeto fijo.

El choque causó heridas en la pasajera del vehículo, quien posteriormente falleció. Al momento, no ha sido identificada.

Mientras, el conductor fue transportado a un hospital de la zona y se desconoce su estado de salud.