6 de noviembre de 2025
84°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Accidente fatal en Coamo: muere una mujer que viajaba como pasajera en un vehículo

El conductor fue transportado a un hospital de la zona y se desconoce su estado de salud

6 de noviembre de 2025 - 5:01 PM

La investigación está a cargo de la División de Patrullas de la Carretera de Aibonito. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Una mujer perdió la vida en un accidente de tránsito reportado a eso de las 1:31 p.m. de este jueves en la carretera 5566, sector Mercado, en el barrio Pasto, frente al parque Santa Ana, en Coamo.

De acuerdo a un informe de la Policía, el conductor de un Nissan Altima negro, de 2010, transitaba por la mencionada vía cuando perdió el control del volante e impactó un objeto fijo.

El choque causó heridas en la pasajera del vehículo, quien posteriormente falleció. Al momento, no ha sido identificada.

Mientras, el conductor fue transportado a un hospital de la zona y se desconoce su estado de salud.

La investigación está a cargo de la División de Patrullas de la Carretera de Aibonito.

