Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
6 de noviembre de 2025
84°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Extinguen incendio de un camión de carga que provocó el cierre parcial de la carretera PR-30

De momento, solo hay un carril abierto en la zona, en dirección de Juncos a Caguas

6 de noviembre de 2025 - 4:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En el lugar ya se encontraban los Bomberos de Gurabo y se dirigían a la escena para investigar la División de Tránsito de la Policía. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El Negociado del Cuerpo de Bomberos atendió un incidente en el que un camión de carga se incendió parcialmente en la carretera PR-30, en la jurisdicción de Juncos.

RELACIONADAS

Aunque Bomberos indicó que extinguió el fuego, la Policía sostuvo que, de momento, se mantiene un solo carril abierto en la zona, en dirección de Juncos a Caguas, por lo que solicitaron a los conductores a tomar rutas alternas.

Según Bomberos, las gomas traseras del remolque se incendiaron por razones que se desconocen.

Bomberos no indicó, de momento, qué transportaba el camión.

Tags
Breaking NewsJuncosBomberos de Puerto RicoPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 6 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: