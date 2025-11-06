Extinguen incendio de un camión de carga que provocó el cierre parcial de la carretera PR-30

El Negociado del Cuerpo de Bomberos atendió un incidente en el que un camión de carga se incendió parcialmente en la carretera PR-30, en la jurisdicción de Juncos.

Aunque Bomberos indicó que extinguió el fuego, la Policía sostuvo que, de momento, se mantiene un solo carril abierto en la zona, en dirección de Juncos a Caguas, por lo que solicitaron a los conductores a tomar rutas alternas.

Según Bomberos, las gomas traseras del remolque se incendiaron por razones que se desconocen.