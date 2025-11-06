Buscan a joven reportada como desaparecida en Manatí

Agentes de la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo buscan a una joven de 19 años que fue vista por última vez el 5 de noviembre cuando fue llevada a la universidad NUC University en Manatí.

La requisitoria especial de la Policía sostiene que Omayra Angeliz López Rodríguez, residente en el hogar Freedom, fue reportada como desaparecida por la trabajadora social Zuleika Candelaria Valentín.

De acuerdo con la Uniformada, la joven fue llevada en horas de la mañana al centro educativo. Sin embargo, al momento en que su cuidadora fue a recogerla, cerca de las 2:30 p.m., esta no se encontraba en el lugar.

Desde ese momento, se desconoce su paradero. López Rodríguez fue descrita como de tez blanca, con una estatura de cuatro pies y ocho pulgadas (4′8″), con un peso estimado de 210 libras, ojos verdes y cabello color rojo.

Al momento de su desaparición, la joven vestía camisa, pantalón y zapatos deportivos negros.