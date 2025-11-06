Opinión
6 de noviembre de 2025
87°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Buscan a joven reportada como desaparecida en Manatí

Omayra Angeliz López Rodríguez, de 19 años, fue vista por última vez el 5 de noviembre

6 de noviembre de 2025 - 1:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Al momento de su desaparición, Omayra Angeliz López Rodríguez vestía camisa, pantalón y zapatos deportivos de color negro. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Agentes de la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo buscan a una joven de 19 años que fue vista por última vez el 5 de noviembre cuando fue llevada a la universidad NUC University en Manatí.

La requisitoria especial de la Policía sostiene que Omayra Angeliz López Rodríguez, residente en el hogar Freedom, fue reportada como desaparecida por la trabajadora social Zuleika Candelaria Valentín.

De acuerdo con la Uniformada, la joven fue llevada en horas de la mañana al centro educativo. Sin embargo, al momento en que su cuidadora fue a recogerla, cerca de las 2:30 p.m., esta no se encontraba en el lugar.

Desde ese momento, se desconoce su paradero. López Rodríguez fue descrita como de tez blanca, con una estatura de cuatro pies y ocho pulgadas (4′8″), con un peso estimado de 210 libras, ojos verdes y cabello color rojo.

Al momento de su desaparición, la joven vestía camisa, pantalón y zapatos deportivos negros.

Si usted posee información que conduzca al paradero de esta persona, puede llamar a la línea confidencial de la Policía en el teléfono787-343-2020. También puede enviar mensajes directos mediante la red social X (antes conocida como Twitter) a la cuenta @PRPDNoticias, o en la cuenta de Facebook de la Uniformada en www.facebook.com/prpdgov.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez Soto
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
