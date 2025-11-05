Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
5 de noviembre de 2025
83°lluvia moderada
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Buscan a hombre reportado como desaparecido en Isabela

Héctor Manuel Vargas Cortés, de 57 años, fue visto por última vez en la calle Felipe Neri Colón

5 de noviembre de 2025 - 2:53 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Héctor Manuel Vargas Cortés, fue visto por última vez el 30 de octubre, en el edificio White Stone Apartments, ubicado en la calle Felipe Colón, en Isabela. (Suministrada por la Policía)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Agentes de la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla solicitan la ayuda ciudadana para dar con el paradero de un hombre reportado como desaparecido el pasado 30 de octubre, en Isabela.

RELACIONADAS

Según la requisitoria especial de la Policía, Héctor Manuel Vargas Cortés, de 57 años y residente en los apartamentos White Stone, ubicados en la calle Felipe Neri Colón de ese municipio, fue reportado por su hermano, Miguel A. Vargas, quien dijo no haber visto a su hermano hace varias semanas.

Vargas Cortés fue descrito como de tez blanca, 6’ 6” de estatura, y unas 170 libras de peso, cabello y ojos color marrón. No se informó sobre señas particulares o tatuajes.

La última vez que fue visto vestía pantalón corto negro, camiseta negra y un bulto tipo “back pack”.

Las autoridades urgen a cualquier persona que pueda brindar información a comunicarse con la Policía a través de la Línea Confidencial, al 787-343-2020 o llamando a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al 787-793-1234, extensiones 2464 y 2463.

Tags
Breaking NewsPersonas desaparecidasPolicía de Puerto RicoCICIsabela
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 5 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: