Buscan a hombre reportado como desaparecido en Isabela

Agentes de la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla solicitan la ayuda ciudadana para dar con el paradero de un hombre reportado como desaparecido el pasado 30 de octubre, en Isabela.

Según la requisitoria especial de la Policía, Héctor Manuel Vargas Cortés, de 57 años y residente en los apartamentos White Stone, ubicados en la calle Felipe Neri Colón de ese municipio, fue reportado por su hermano, Miguel A. Vargas, quien dijo no haber visto a su hermano hace varias semanas.

Vargas Cortés fue descrito como de tez blanca, 6’ 6” de estatura, y unas 170 libras de peso, cabello y ojos color marrón. No se informó sobre señas particulares o tatuajes.

La última vez que fue visto vestía pantalón corto negro, camiseta negra y un bulto tipo “back pack”.

PUBLICIDAD