Trampa sobre ruedas: piden transporte, se tapan el rostro y cometen violento “carjacking” en Puerto Nuevo
El caso se reportó en la madrugada de este miércoles en la avenida Américo Miranda
5 de noviembre de 2025 - 9:22 AM
Un violento robo de auto en la modalidad de “carjacking” fue reportado en la madrugada de este miércoles, cerca de una panadería en la avenida Américo Miranda, en Puerto Nuevo, informó la Policía.
Según la investigación preliminar, el perjudicado se encontraba trabajando como conductor de una aplicación de transporte cuando acudió al lugar antes mencionado para recoger a tres pasajeros.
Tras abordar el vehículo, uno de los individuos tocó al conductor en el hombro y le pidió que siguiera la ruta indicada en el mapa. Fue entonces cuando el chofer se volteó y se percató de que tenían el rostro cubierto.
Al llegar al destino final, los individuos agredieron al chofer físicamente en distintas partes del cuerpo y lo despojaron de su vehículo marca Hyundai Elantra, color gris, del año 2024, y con tablilla KGO-457.
El caso fue investigado preliminarmente por el Precinto de Puerto Nuevo, que refirió la pesquisa al Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan.
