5 de noviembre de 2025
85°ligeramente nublado
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Trampa sobre ruedas: piden transporte, se tapan el rostro y cometen violento “carjacking” en Puerto Nuevo

El caso se reportó en la madrugada de este miércoles en la avenida Américo Miranda

5 de noviembre de 2025 - 9:22 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Hasta el viernes pasado se han reportado 381 carjackings en la isla. (Shutterstock)
El caso es investigado por la Policía. (Shutterstock)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un violento robo de auto en la modalidad de “carjacking” fue reportado en la madrugada de este miércoles, cerca de una panadería en la avenida Américo Miranda, en Puerto Nuevo, informó la Policía.

Según la investigación preliminar, el perjudicado se encontraba trabajando como conductor de una aplicación de transporte cuando acudió al lugar antes mencionado para recoger a tres pasajeros.

Tras abordar el vehículo, uno de los individuos tocó al conductor en el hombro y le pidió que siguiera la ruta indicada en el mapa. Fue entonces cuando el chofer se volteó y se percató de que tenían el rostro cubierto.

Al llegar al destino final, los individuos agredieron al chofer físicamente en distintas partes del cuerpo y lo despojaron de su vehículo marca Hyundai Elantra, color gris, del año 2024, y con tablilla KGO-457.

El caso fue investigado preliminarmente por el Precinto de Puerto Nuevo, que refirió la pesquisa al Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan.

Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
