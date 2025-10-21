Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
21 de octubre de 2025
77°nubes rotas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Mujer es víctima de “carjacking” en Santurce

Los individuos que realizaron el robo a mano armada se transportaban en motora

21 de octubre de 2025 - 7:02 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En las inmediaciones del parque Luis Muñoz Rivera cuatro menores y un adulto presuntamente perpetraron un "carjacking". (Archivo)
Hasta este lunes, la Policía había reportado 16 carjackings cometidos por asaltantes que se transportaban en motoras.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una mujer fue víctima de un "carjacking" en la noche de este lunes en Santurce, informó la Policía.

RELACIONADAS

El robo del vehículo a mano armada fue reportado a eso de las 9:07 p.m., frente a un restaurante de comida rápida, localizado en la intersección de la avenida De Diego con la calle Santa Fe.

Según el informe preliminar, la querellante manifestó que se encontraba detenida cuando “dos individuos enmascarados se le acercaron a bordo de una motora tipo scooter”.

“Posteriormente, uno de ellos se bajó del vehículo portando un arma de fuego y, mediante amenaza e intimidación, la despojaron de su motora marca Yamaha YW125, color azul oscuro, con la tablilla 265394M”, detalló el comunicado de la Uniformada.

“Los asaltantes abandonaron el lugar sin causarle daño físico a la perjudicada”, agregó.

El agente Vázquez, adscrito al precinto de Santurce, atendió la querella y refirió el caso a la División de Robos de San Juan.

Hasta este lunes, la Policía había reportado 16 “carjackings” cometidos por asaltantes que se transportaban en motoras.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsSanturceCarjackingCarjackingsMotoras
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 21 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: