Mujer es víctima de “carjacking” en Santurce
Los individuos que realizaron el robo a mano armada se transportaban en motora
21 de octubre de 2025 - 7:02 AM
Una mujer fue víctima de un "carjacking" en la noche de este lunes en Santurce, informó la Policía.
El robo del vehículo a mano armada fue reportado a eso de las 9:07 p.m., frente a un restaurante de comida rápida, localizado en la intersección de la avenida De Diego con la calle Santa Fe.
Según el informe preliminar, la querellante manifestó que se encontraba detenida cuando “dos individuos enmascarados se le acercaron a bordo de una motora tipo scooter”.
“Posteriormente, uno de ellos se bajó del vehículo portando un arma de fuego y, mediante amenaza e intimidación, la despojaron de su motora marca Yamaha YW125, color azul oscuro, con la tablilla 265394M”, detalló el comunicado de la Uniformada.
“Los asaltantes abandonaron el lugar sin causarle daño físico a la perjudicada”, agregó.
El agente Vázquez, adscrito al precinto de Santurce, atendió la querella y refirió el caso a la División de Robos de San Juan.
Hasta este lunes, la Policía había reportado 16 “carjackings” cometidos por asaltantes que se transportaban en motoras.
