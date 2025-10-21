Fallece octogenario tras ser impactado por un auto en Hato Rey
El incidente tuvo lugar frente a una farmacia en horas de la noche
21 de octubre de 2025 - 6:43 AM
Un octogenario falleció atropellado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de este lunes en Hato Rey.
El incidente se registró a eso de las 7:30 p.m., frente a una farmacia en la avenida Luis Muñoz Rivera.
Según la información preliminar, un conductor de 56 años y residente de Maunabo transitaba en un Toyota Corolla blanco del 2009 cuando impactó con la parte frontal del vehículo a un hombre de 82 años.
El peatón salió expulsado, cayendo sobre el pavimento, donde “falleció en el acto debido a las heridas sufridas”, indicó el informe policiaco.
El conductor se mantuvo en la escena y arrojó 0.00% de alcohol en el organismo.
La agente Saralynnette Cantres, adscrita a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de San Juan, y la fiscal Jeannette Negrón se hicieron a cargo de la investigación.
Hasta este lunes, la Policía había reportado 57 peatones fallecidos en incidentes vehiculares en lo que va de este año, la misma cantidad para la misma fecha en el 2024.
