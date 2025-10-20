Reportan un escalamiento en el Archivo Central del Programa de Administración de Documentos en Hato Rey

Varias herramientas de construcción fueron robadas en la mañana del lunes del Archivo Central del Programa de Administración de Documentos localizado en la avenida Barbosa en Hato Rey.

Según un informe de la Policía, un querellante reportó que el cristal de la puerta de entrada del edificio estaba roto y proveyó acceso al interior.

Los responsables se apropiaron de herramientas de construcción, entre estas una pulidora, rollos de cable, laser, sierra, pistola de clavos, un martillo picador (chipping hammer) y una máquina de lijar.

Además de esto, en otra entrada del edificio se rompió un candado y lograron abrir una puerta de metal para acceder a la oficina donde vandalizaron una máquina de refresco y agua con la intención de robar el dinero en efectivo dentro de esta.

La División de Servicios Técnicos recipiló evidencia de 26 fotos del escalamiento y los daños.