20 de octubre de 2025
84°nubes rotas
Reportan un escalamiento en el Archivo Central del Programa de Administración de Documentos en Hato Rey

Los responsables se apropiaron de varias herramientas y vandalizaron una máquina de vender refrescos

20 de octubre de 2025 - 4:39 PM

El caso fue investigado preliminarmente por el precinto de Hato Rey Este quien luego lo refirió a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Varias herramientas de construcción fueron robadas en la mañana del lunes del Archivo Central del Programa de Administración de Documentos localizado en la avenida Barbosa en Hato Rey.

Según un informe de la Policía, un querellante reportó que el cristal de la puerta de entrada del edificio estaba roto y proveyó acceso al interior.

Los responsables se apropiaron de herramientas de construcción, entre estas una pulidora, rollos de cable, laser, sierra, pistola de clavos, un martillo picador (chipping hammer) y una máquina de lijar.

Además de esto, en otra entrada del edificio se rompió un candado y lograron abrir una puerta de metal para acceder a la oficina donde vandalizaron una máquina de refresco y agua con la intención de robar el dinero en efectivo dentro de esta.

La División de Servicios Técnicos recipiló evidencia de 26 fotos del escalamiento y los daños.

El caso fue investigado preliminarmente por el precinto de Hato Rey Este quien luego lo refirió a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.

