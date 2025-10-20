Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
20 de octubre de 2025
86°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Turista fallece ahogado en la playa Tres Palmas en Rincón

Tenía 72 años y era residente del estado de Massachusetts

20 de octubre de 2025 - 2:13 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El deceso fue reportado a las 11:20 a.m. (Archivo GFR Media)
El incidente fue reportado en la playa Tres Palmas de Rincón.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un turista falleció ahogado ahogado en la mañana de este lunes en la playa Tres Palmas, en Rincón, informó la Policía.

RELACIONADAS

En un comunicado de prensa, la Uniformada identificó al hombre como Robert Oldsmon, de 72 años y residente de Massachusetts.

El informe detalló que “fue rescatado del agua y llevado al Hospital Costa Salud Community Health en Rincón, donde el médico de turno indicó que llegó sin signos vitales”.

El fuerte oleaje que fue parte del impacto indirecto del huracán Erin causó estragos en Aguadilla, donde colapsó parte del muelle en la popular playa Crash Boat.El fuerte oleaje que fue parte del impacto indirecto del huracán Erin causó estragos en Aguadilla, donde colapsó parte del muelle en la popular playa Crash Boat.Las lluvias registradas en el fin de semana ocasionaron daños en otras áreas del municipio, como el reconocido Rompeolas, donde “unas palmas gigantes y zafacones instalados cayeron en las vías”, explicó Roldán este domingo a El Nuevo Día.
1 / 17 | Impacto en Aguadilla: fuerte oleaje desprende parte del icónico muelle de la playa Crash Boat. El fuerte oleaje que fue parte del impacto indirecto del huracán Erin causó estragos en Aguadilla, donde colapsó parte del muelle en la popular playa Crash Boat. - Suministradas/Kristian González Díaz - Municipio de Aguadilla

El agente Ángel Morales Acevedo, de la División de Homicidios Aguadilla, y la fiscal Jeanevy Avilés tienen a su cargo la investigación.

Este caso ocurre luego que el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan haya advertido desde hace varios días sobre las condiciones peligrosas en el mar para bañistas.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

Durante el fin de semana, la alerta sobre corrientes marinas peligrosas para la vida incluía a Rincón y toda la costa norte de Puerto Rico, hasta Fajardo y Ceiba.

En el caso de hoy, lunes, el “riesgo alto” de corrientes peligrosas abarca desde el suroeste de la isla, toda la costa oeste, norte y este, incluyendo a Vieques y Culebra.

Tags
RincónPolicía de Puerto RicoBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 20 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: