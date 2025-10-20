Turista fallece ahogado en la playa Tres Palmas en Rincón

Un turista falleció ahogado ahogado en la mañana de este lunes en la playa Tres Palmas, en Rincón, informó la Policía.

En un comunicado de prensa, la Uniformada identificó al hombre como Robert Oldsmon, de 72 años y residente de Massachusetts.

El informe detalló que “fue rescatado del agua y llevado al Hospital Costa Salud Community Health en Rincón, donde el médico de turno indicó que llegó sin signos vitales”.

El agente Ángel Morales Acevedo, de la División de Homicidios Aguadilla, y la fiscal Jeanevy Avilés tienen a su cargo la investigación.

Este caso ocurre luego que el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan haya advertido desde hace varios días sobre las condiciones peligrosas en el mar para bañistas.

Durante el fin de semana, la alerta sobre corrientes marinas peligrosas para la vida incluía a Rincón y toda la costa norte de Puerto Rico, hasta Fajardo y Ceiba.