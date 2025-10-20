Opinión
20 de octubre de 2025
77°nublado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Pierde control de motora y es arrollado por otro vehículo: fallece motociclista tras accidente en Mayagüez

La fiscalía ordenó tomar fotos y medidas de la escena

20 de octubre de 2025 - 7:11 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Agentes de la Policía en Isabela están a cargo de la pesquisa del accidente. (GFR Media)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una persona falleció tras sufrir un accidente en una motora en la noche de este domingo en Mayagüez, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a eso de las 9:00 p.m., en la carretera PR-106, del barrio La Quinta.

Según la investigación preliminar realizada por agentes de la División Patrulla de Carreteras de Mayagüez, “falleció Alfredo Guzmán Castillo, de 21 años”, y residente de Mayagüez.

El comunicado de prensa de la Uniformada indicó que “conducía una motora Husqvarna A- 350 color blanca”.

Por su parte, el teniente Rodolfo León Morales, del Negociado del Tránsito de la Policía, informó que el motorista conducía “a una velocidad mayor a lo permitida en el área” cuando perdió el control en el momento en que un auto realizaba un viraje, cayendo al pavimento.

León Morales agregó que el motorista se deslizó sobre la calle hasta llegar al carril contrario, donde fue impactado por un vehículo que transitaba por su vía franca y se detuvo en la escena.

Hasta este domingo, la Policía había reportado 199 muertes en incidentes de tránsito, 41 menos que los 240 registrados a la misma fecha en el 2024.

Policía de Puerto RicoBreaking NewsMayagüezMotoras
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
