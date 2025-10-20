Pierde control de motora y es arrollado por otro vehículo: fallece motociclista tras accidente en Mayagüez

Una persona falleció tras sufrir un accidente en una motora en la noche de este domingo en Mayagüez, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a eso de las 9:00 p.m., en la carretera PR-106, del barrio La Quinta.

Según la investigación preliminar realizada por agentes de la División Patrulla de Carreteras de Mayagüez, “falleció Alfredo Guzmán Castillo, de 21 años”, y residente de Mayagüez.

El comunicado de prensa de la Uniformada indicó que “conducía una motora Husqvarna A- 350 color blanca”.

Por su parte, el teniente Rodolfo León Morales, del Negociado del Tránsito de la Policía, informó que el motorista conducía “a una velocidad mayor a lo permitida en el área” cuando perdió el control en el momento en que un auto realizaba un viraje, cayendo al pavimento.

León Morales agregó que el motorista se deslizó sobre la calle hasta llegar al carril contrario, donde fue impactado por un vehículo que transitaba por su vía franca y se detuvo en la escena.