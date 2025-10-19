Asaltantes en motora: investigan por separado dos robos en Santurce y Dorado

La Policía informó sobre dos robos, ocurridos el sábado, con asaltantes transportándose en motoras al momento de atacar a las víctimas, en hechos reportados por separado en Santurce y Dorado.

El primer caso bajo investigación fue registrado a eso de las 11:00 p.m. en la calle Tapia.

Según información preliminar, el querellante manifestó que dos individuos en motocicletas lo interceptaron cuando se dirigía a su vehículo.

“Uno de los asaltantes, armado y bajo amenaza e intimidación se apropió ilegalmente de dos cadenas una de oro y otra de plata, un teléfono celular marca iPhone color dorado y $800 en efectivo”, indica el informe policíaco.

“La propiedad hurtada fue valorada por el querellante en $3,500″, agregó.

La agente Geomara Matos, del Precinto De Calle Loíza y Turística de la Policía, atendió el caso preliminarmente y lo refirió al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.

Por otro lado, en el segundo caso, que no estaría relacionado con el primero, un robo fue reportado a eso de las 2:57 p.m. del mismo día en la PR-165, en Dorado.

Según la Policía, el perjudicado es un hombre de 22 años que transitaba en un vehículo cuando se le acercaron dos motoras, con dos ocupantes cada una.

El informe de la Uniformada agregó que, mediante intimidación y amenaza, portando armas de fuego, “lo despojaron de una cadena en oro, un arma de fuego tipo pistola marca Taurus negra, modelo G2C, calibre 9mm, con número de serie AEJ679229, y un cargador con 14 municiones.

Los asaltantes se marcharon del lugar sin causarle daños físicos al perjudicado.