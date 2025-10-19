Noticia
Convicto sentenciado a cadena perpetua por asesinato de informante de la DEA sale de prisión por razones de salud
El Tribunal de Apelaciones determinó que Edison Burgos Montes no había recibido las atenciones médicas que necesita, más de una década después de haber sido sentenciado a pasar su vida tras las rejas
19 de octubre de 2025 - 9:29 AM