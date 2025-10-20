Opinión
20 de octubre de 2025
Buscan a conductor que abandonó la escena de un choque en Cabo Rojo

La Policía indicó que un jinete se encuentra en condición de cuidado y un caballo murió

20 de octubre de 2025 - 6:42 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez. (tonito.zayas@gfmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía busca al conductor que abandonó la escena de un choque en la noche de este domingo en Cabo Rojo.

El alegado “hit and run” fue reportado a eso de las 9:18 p.m., en la carretera PR-3301.

Según la Policía, el jinete de un equino cabalgaba en dirección desde el área de Combate hacia Hormigueros por el área verde de la extrema derecha cuando “fue impactado por un vehículo del cual se desconoce datos ya que se marchó de la escena”.

Con el impacto, el jinete “salió expulsado hacia el pavimento resultando con heridas de gravedad y el equino murió en el lugar”, agregó el comunicado de la Uniformada.

Agregó que el jinete de 27 años fue atendido por paramédicos estatales, quienes lo llevaron a una institución hospitalaria del área, donde el doctor de sala de emergencia indicó que su condición era de cuidado.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
