Buscan a joven de 21 años por golpear a su madre con un bate de aluminio en Orocovis

Las autoridades buscan a un joven de 21 años con relación a una agresión a su madre, a quien presuntamente hirió con un bate de aluminio en una pierna, en Orocovis.

Así informó la Policía sobre un caso reportado a eso de las 3:03 p.m. del sábado, en la PR-568, en el barrio Mata Caña, a través de una llamada al cuartel de ese pueblo.

“Luego de iniciada la investigación, trascendió que un joven de 21 años, tras una confrontación con su madre de 40 años, la agrede con un bate de aluminio en el área de pierna izquierda”, apuntó el comunicado policíaco.

El agente Pabón, adscrito al distrito de Orocovis, se encuentra a cargo de la investigación mientras intentan dar con el paradero del joven, quien abandonó el lugar.

Por otro lado, en un caso separado, un joven fue herido de bala también el sábado, en la tarde, en la intersección de las calles 49 y 45A, del sector Parcelas Falú, en Río Piedras.

PUBLICIDAD

Luego de que una llamada desde un hospital avisara a la Policía, los agentes confirmaron que el herido, de 18 años, fue baleado en la pierna derecha.

En otro caso, un hombre de 34 años denunció una agresión agravada en la madrugada de este domingo, en la PR-111, frente a una armería, en el barrio Palmar, en Aguadilla.

Según la Uniformada, el querellante alegó que se encontraba en su vehículo en el lugar antes mencionado cuando se le acercó una mujer con la que entabló una conversación.

El comunicado agregó que, acto seguido, “se le acercaron dos individuos y sin mediar palabras, uno de ellos lo agrede con una botella de cristal en el área de la frente, ocasionándole una herida abierta” que requirió cuatro puntos de sutura.

Mientras, en La Perla, en el Viejo San Juan, una mujer denunció este domingo que se encontraba en el baño de un negocio cuando fue “fue atacada por una mujer y un hombre”.

La querellante detalló que le pegaron “con puños y patadas en el rostro”.

Fue atendida en una institución hospitalaria, donde el doctor de turno le diagnosticó un “trauma en el ojo izquierdo, recomendándole un tratamiento prolongado para su recuperación”.