Sospechoso se confiesa ante el FBI por asalto armado en casa de empeño en Bayamón

Un joven confesó a las autoridades federales haber liderado un asalto y un robo armado, ocurrido en junio de este año, en una casa de empeño en Bayamón.

En una denuncia radicada el pasado viernes, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas inglés) identificó al imputado como Jared Gabriel Santiago Pacheco, de 21 años.

La querella del FBI indica que Santiago Pacheco fue detenido el 16 de octubre por agentes de la División de Arrestos Especiales de la Policía de Puerto Rico al diligenciar una orden del Tribunal de Caguas por apuntar y disparar un arma de fuego tras una discusión.

Como parte del arresto, los agentes le ocuparon una pistola, un rifle, varios cargadores, municiones, una libra de marihuana, tres teléfonos celulares y varias cadenas de oro, entre otros artículos.

PUBLICIDAD

Los agentes del FBI llegaron al cuartel para entrevistar a Santiago Pacheco, quien aceptó ser interrogado.

“Durante la entrevista Santiago Pacheco admitió haber planificado, liderado y participado en el robo que ocurrió el 19 de junio”, en la casa de empeño, indica la denuncia.

El FBI incluyó en la denuncia imágenes captadas por una cámara de seguridad en una casa de empeño asaltada en Bayamón. (Captura)

Asimismo, detalló que “fue el primero en ingresar a la tienda, que vestía todo de negro, llevaba una máscara de disfraz con una cara sonriente, apuntó con su arma de fuego al guardia de seguridad, robó varias cadenas del establecimiento y huyó en un Mitsubishi blanco”.

En ese momento, la Policía informó que se inició una persecución, que culminó en el expreso PR-22, en el área de Puerto Nuevo, donde los individuos chocaron y se bajaron a toda prisa para internarse en un área boscosa del área.

El FBI señaló que, según la investigación, todo comenzó cuando un hombre tocó el timbre para ingresar al establecimiento y los empleados apretaron el botón para quitar el seguro de la puerta. Sin embargo, en ese momento, alguien aparentemente golpeó a una persona y cinco individuos enmascarados entraron al negocio. Todos estaban vestidos de negro, menos uno que tenía una mascara de cara sonriente.

Los asaltantes desarmaron al guardia de seguridad, mientras que otros empleados lograron refugiarse en un cuarto y alertar a las autoridades. Los sujetos lograron acceso al área del mostrador donde había joyería. Tras tomar prendas y colocarlas en bultos, se fueron del lugar.

El FBI incluyó en la denuncia imágenes captadas por una cámara de seguridad en una casa de empeño asaltada en Bayamón. (Captura)

No obstante, según el FBI, un vídeo captado por las cámaras de seguridad muestra que a uno de los individuos se le cayó un teléfono celular cuando entraron al sección de joyería.

PUBLICIDAD

Al diligenciar una orden de allanamiento con el teléfono, verificaron su contenido y “se identificaron varios sospechosos, entre ellos Jared Gabriel Santiago Pacheco como el propietario del teléfono”, detalló la denuncia federal.

Durante la entrevista en el cuartel, Santiago Pacheco “ admitió que fue su teléfono el que se cayó dentro de la tienda durante el robo y que consideró regresar por él, pero decidió abandonarlo”.

“Santiago Pacheco explicó que en este robo participaron nueve personas en total. Una de ellas abrió la puerta a otras cinco que entraron y cometieron el robo. Tres personas estaban afuera vigilando, una en un Mazda blanco y las otras dos en motocicletas”, señaló la declaración jurada de la denuncia.

Tras evaluar la prueba, el magistrado federal Marcos López autorizó la orden de arresto por interferencia con el comercio interestatal y por el uso de un arma de fuego en la comisión de delito.