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Donald Trump evalúa destituir al jefe de la FDA tras choques por vapeo y aborto

La decisión se produce en medio de desacuerdos sobre el manejo de asuntos de salud pública

8 de mayo de 2026 - 4:51 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Matt Rourke)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea despedir al director de la Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA), Marty Makary, después de protagonizar varios enfrentamientos por distintas cuestiones como el vapeo o el aborto, según informan este viernes distintos medios locales.

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Trump habría mostrado su decepción con Makary por no actuar con la suficiente rapidez para aprobar los cigarrillos electrónicos de sabores y otros productos de nicotina, ya que en el mes de febrero el aún director de la Agencia del Medicamento se negó a autorizar los sabores de arándano y mango del fabricante californiano Glas.

El motivo alegado era frenar el aumento del consumo de vapeadores entre los más jóvenes, aunque finalmente, y tras las aparentes presiones de Trump, rectificó y los autorizó.

Makary también ha recibido críticas de empresas biotecnológicas que desarrollan medicamentos para enfermedades raras.

El aborto también ha sido motivo de tensión en la gestión de Makary, con críticas públicas de la presidenta del grupo antiaborto Susan B. Anthony Pro-Life America, Marjorie Dannenfelser, por la aprobación de una versión genérica de la píldora abortiva.

Por estos motivos, dentro de la administración Trump hay quienes consideran que Makary debería irse por los enfrentamientos constantes con funcionarios del departamento de Salud e incluso con la Casa Blanca.

Si finalmente se produce la destitución, se convertiría en el último alto cargo despedido bajo el mandato del Secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., desde que el verano pasado se prescindió de la Directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Susan Monarez, y en febrero del subsecretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Jim O`Neill.

Makary, ex cirujano de Johns Hopkins en Baltimore y defensor de la iniciativa “Make America Healthy Again”, se sumaría con su destitución a otros cargos de la administración que han sido despedidos por Trump.

La Fiscal General Pam Bondi fue destituida el pasado mes de abril tras 14 meses en el cargo y un mes antes, en marzo, la Secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem también fue despedida tras protagonizar numerosas polémicas.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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