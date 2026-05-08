Estados Unidos ataca dos petroleros iraníes

Dubái, Emiratos Árabes Unidos— Fuerzas estadounidenses atacaron e inutilizaron dos petroleros iraníes el viernes tras un intercambio de disparos con fuerzas iraníes en el estrecho de Ormuz durante la noche. Emiratos Árabes Unidos, por su parte, informó de otro ataque iraní con misiles y drones.

Los ataques generan más dudas sobre el frágil alto el fuego vigente desde hace un mes, que Estados Unidos insiste en que sigue en vigor. Washington espera una respuesta iraní a su última propuesta de acuerdo para poner fin a la guerra, reabrir el estrecho y desmantelar el controvertido programa nuclear de Teherán.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró que espera recibir una “oferta seria” de Irán más tarde ese mismo viernes.

El ejército estadounidense informó el viernes que sus fuerzas habían inutilizado dos petroleros iraníes que intentaban romper el bloqueo estadounidense a los puertos de Irán. Horas antes, el ejército estadounidense anunció haber frustrado ataques contra tres buques de la Armada y haber atacado instalaciones militares iraníes en el estrecho.

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Desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra el 28 de febrero, Irán ha bloqueado en gran medida esta vía marítima crucial para el suministro energético mundial, lo que ha provocado un aumento drástico en los precios del combustible y ha sacudido los mercados internacionales. Estados Unidos ha impuesto su propio bloqueo a los puertos iraníes.

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos informó que tres personas resultaron heridas después de que las defensas aéreas interceptaran dos misiles balísticos y tres drones lanzados por Irán. No se confirmó si todos fueron interceptados con éxito.

Esta imagen satelital proporcionada por la Agencia Espacial Europea muestra un aparente derrame de petróleo en el Golfo Pérsico, frente a la costa occidental de la isla de Kharg, principal terminal de exportación de crudo de Irán, el miércoles 6 de mayo de 2026. (Agencia Espacial Europea vía AP) (The Associated Press)

Respondió a un ataque en el estrecho

El ejército estadounidense publicó un video el viernes donde se ve cómo un avión de combate estadounidense impacta las chimeneas de dos petroleros iraníes. A principios de semana, un avión militar estadounidense destruyó el timón de un petrolero que, según el ejército estadounidense, intentaba romper el bloqueo.

El jueves por la noche, el ejército estadounidense anunció haber frustrado ataques iraníes contra tres buques de la Marina de Guerra de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz y haber atacado instalaciones militares iraníes en respuesta. Aseguró que ningún buque estadounidense resultó alcanzado.

“Si amenazan a los estadounidenses, los van a hacer volar por los aires”, declaró Rubio a la prensa el viernes.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán condenó lo que calificó de acción militar estadounidense “hostil”, afirmando que violaba el alto el fuego. “Cada vez que se plantea una solución diplomática, Estados Unidos opta por una temeraria aventura militar”, publicó el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, en X.

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Un ataque estadounidense durante la noche causó la muerte de al menos un marinero e hirió a otros diez a bordo de un buque de carga que se incendió, según informó una agencia de noticias vinculada al poder judicial iraní. No estaba claro si el buque era uno de los dos petroleros que Estados Unidos reconoció haber atacado.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha insistido en que el alto el fuego se mantiene. También ha reiterado sus amenazas de reanudar los bombardeos a gran escala si Irán no acepta un acuerdo para reabrir el estrecho y desmantelar su programa nuclear.

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, afirmó que su país ha estado en contacto con Estados Unidos e Irán “día y noche” en un esfuerzo por extender el alto el fuego y alcanzar un acuerdo de paz.

1 / 20 | Desde Ormuz al Canal de Panamá: los puntos marítimos más importantes para el comercio mundial. Por siglos, el Estrecho de Ormuz (Hormuz, en inglés), que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y a su vez, con el Mar de Arabia y el Océano Índico, ha jugado un papel crítico a nivel comercial. Según la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos (EIA, en inglés), el 21% del crudo que se comercia en todo el mundo pasa por Ormuz. En la foto, una vista desde el espacio tomada en abril de 2021 y divulgada por la Agencia Nacional de Aeronáutica y Espacio de Estados Unidos. (NASA, https://www.nasa.gov/image-article/strait-of-hormuz/) - Captura 1 / 20 Desde Ormuz al Canal de Panamá: los puntos marítimos más importantes para el comercio mundial Por siglos, el Estrecho de Ormuz (Hormuz, en inglés), que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y a su vez, con el Mar de Arabia y el Océano Índico, ha jugado un papel crítico a nivel comercial. Según la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos (EIA, en inglés), el 21% del crudo que se comercia en todo el mundo pasa por Ormuz. En la foto, una vista desde el espacio tomada en abril de 2021 y divulgada por la Agencia Nacional de Aeronáutica y Espacio de Estados Unidos. (NASA, https://www.nasa.gov/image-article/strait-of-hormuz/) Captura Compartir

Imágenes muestran aparente mancha de petróleo

Imágenes satelitales revisadas por Associated Press muestran lo que parece ser una mancha de petróleo en el Golfo Pérsico, proveniente del lado occidental de la isla de Kharg, la principal terminal de exportación de crudo de Irán.

Las imágenes tomadas el viernes muestran que la mancha cubre aproximadamente 27 millas cuadradas y parecen indicar que el petróleo aún se filtra de la terminal, dijo Ami Daniel, director ejecutivo de la empresa de inteligencia marítima Windward AI.

Daniel estimó que se ha derramado el equivalente a unos 80,000 barriles de petróleo desde que la mancha fue detectada por primera vez por imágenes satelitales el martes. Se desconoce si el derrame fue causado por una falla, un ataque aéreo o alguna otra causa.

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“Este es el riesgo de combatir en una zona rica en petróleo”, dijo Daniel, y agregó que es improbable que se inicien esfuerzos de limpieza en las aguas del Golfo, que se han convertido en una zona de guerra activa.

Dijo que el derrame parece estar extendiéndose hacia el suroeste y que, en las próximas dos semanas, podría llegar a las costas de los Emiratos Árabes Unidos, Qatar o Arabia Saudita.

Nina Noelle, experta en operaciones de crisis internacionales de Greenpeace Alemania, declaró el viernes que imágenes recientes muestran que el derrame comienza a dispersarse y que parece improbable que afecte tierra firme, aunque aún podría afectar algunos hábitats marinos sensibles.

“Lo más probable es que se disipe en alta mar dadas las condiciones actuales”, afirmó Noelle.

El Pentágono declinó comentar si el ejército estadounidense estaba monitoreando el derrame o si se habían producido ataques recientes en la isla iraní. Según las imágenes tomadas a principios de esta semana, el derrame ocurrió antes de la última ronda de ataques estadounidenses.

Dos hombres se sientan en una pequeña embarcación sobre el agua mientras buques de carga permanecen anclados al fondo en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, Irán, el lunes 4 de mayo de 2026. (Amirhosein Khorgooi/ISNA vía AP) (The Associated Press)

“Inaceptable” que una agencia iraní controle el estrecho

Rubio declaró el viernes que es “inaceptable” que Irán tenga una agencia gubernamental que inspeccione y cobre impuestos a los barcos que buscan transitar por el estrecho.

Lloyd’s List Intelligence, una empresa de datos marítimos, informó el jueves que Irán ha creado una agencia de este tipo, conocida como la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico.

El intento iraní de formalizar el control sobre el canal generó nuevas preocupaciones sobre el transporte marítimo internacional, con cientos de buques comerciales atrapados en el Golfo Pérsico e incapaces de llegar a mar abierto.

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“¿Aceptará el mundo que Irán controle ahora una vía marítima internacional?”, preguntó Rubio. “¿Qué está dispuesto a hacer el mundo al respecto?”.

Irán ha cerrado de facto el estrecho, una vía marítima vital para el transporte de petróleo, gas, fertilizantes y otros productos derivados del petróleo, mientras que Estados Unidos bloquea los puertos iraníes.

Un petrolero con tripulación china fue atacado cerca del estrecho. China ha continuado importando petróleo de Irán a pesar del cierre efectivo de la vía marítima.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China expresó su preocupación, indicando que el petrolero estaba registrado en las Islas Marshall y tenía tripulación china a bordo. No se reportaron víctimas.