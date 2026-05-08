California proporcionará hasta 400 pañales gratuitos a cada recién nacido en el estado

Los Ángeles- Los recién nacidos en California recibirán pañales gratuitos tras salir del hospital, como parte de un programa de asequibilidad piloto en Estados Unidos, que busca presionar el mercado y lograr una reducción en los precios de esta necesaria prenda.

El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, anunció este viernes la colaboración entre el estado y Baby2Baby, una organización nacional sin fines de lucro con sede en California, para proporcionar pañales gratuitos de alta calidad a cada bebe recién nacido en el estado en los hospitales participantes.

Empezando este verano, cada bebé nacido recibirá 400 pañales sin costo al salir del hospital. Más de 60 instituciones de salud participan en el primer año del programa.

ARCHIVO - Se recolectan pañales para empleados federales que no reciben sueldo el 16 de octubre de 2025 en el Aeropuerto Internacional de Salt Lake City. (Foto AP/Marielle Scott, Archivo) (Marielle Scott)

La iniciativa, conocida en inglés como Golden State Start, aprovechará el poder de compra al por mayor de California, lo que permitirá distribuir los pañales de alta calidad y producción masiva directamente a las familias a través de las instituciones de salud.

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California también está explorando oportunidades para reducir el costo de los pañales al desafiar los precios elevados de las grandes marcas.