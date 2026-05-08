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California proporcionará hasta 400 pañales gratuitos a cada recién nacido en el estado

Como parte de un programa de asequibilidad piloto en todo Estados Unidos

8 de mayo de 2026 - 6:13 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El gobernador de California anunció este viernes la colaboración entre el estado y Baby2Baby, una organización nacional sin fines de lucro para proporcionar pañales gratuitos de alta calidad a cada bebe recién nacido. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Los Ángeles- Los recién nacidos en California recibirán pañales gratuitos tras salir del hospital, como parte de un programa de asequibilidad piloto en Estados Unidos, que busca presionar el mercado y lograr una reducción en los precios de esta necesaria prenda.

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El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, anunció este viernes la colaboración entre el estado y Baby2Baby, una organización nacional sin fines de lucro con sede en California, para proporcionar pañales gratuitos de alta calidad a cada bebe recién nacido en el estado en los hospitales participantes.

Empezando este verano, cada bebé nacido recibirá 400 pañales sin costo al salir del hospital. Más de 60 instituciones de salud participan en el primer año del programa.

ARCHIVO - Se recolectan pañales para empleados federales que no reciben sueldo el 16 de octubre de 2025 en el Aeropuerto Internacional de Salt Lake City. (Foto AP/Marielle Scott, Archivo)
ARCHIVO - Se recolectan pañales para empleados federales que no reciben sueldo el 16 de octubre de 2025 en el Aeropuerto Internacional de Salt Lake City. (Foto AP/Marielle Scott, Archivo) (Marielle Scott)

La iniciativa, conocida en inglés como Golden State Start, aprovechará el poder de compra al por mayor de California, lo que permitirá distribuir los pañales de alta calidad y producción masiva directamente a las familias a través de las instituciones de salud.

California también está explorando oportunidades para reducir el costo de los pañales al desafiar los precios elevados de las grandes marcas.

“Las familias de California merecen sentirse apoyadas durante una de las transiciones más emocionantes, y a la vez vulnerables, de la vida… podemos aliviar la carga financiera a los padres californianos, mientras que promovemos mejores resultados de salud, tanto para los bebés, como sus madres”, indicó Newsom en un comunicado.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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