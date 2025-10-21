Hallan el cuerpo baleado de un joven en Bayamón

Un joven fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de este lunes, en Bayamón.

Los hechos fueron reportados a eso de las 11:58 p.m., frente al edificio 8 del residencial Brisas de Bayamón.

De acuerdo con el informe preliminar de la Uniformada, luego de que se recibiera una llamada a través del Sistema 9-1-1 sobre una persona herida de bala, “los agentes localizaron a un joven identificado como Julio A. Andino Andino de 20 años, quien presentaba varias heridas de bala en diferentes partes del cuerpo”.

“Al momento no se ha informado sobre el posible móvil de estos hechos”, apuntó la Uniformada.

El agente Carlos Lafontaine, adscrito a la División de Homicidios de Bayamón, y el fiscal Carlos Rodríguez se hicieron cargo de la investigación.