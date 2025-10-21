Opinión
21 de octubre de 2025
76°nubes rotas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan el cuerpo baleado de un joven en Bayamón

La escena fue ubicada frente a un edificio de un residencial público

21 de octubre de 2025 - 6:28 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la escena se ocuparon múltiples casquillos de balas de diferentes calibres. (Archivo)
Hasta este lunes, la Policía había reportado 362 asesinatos en lo que va de este año, 32 menos que los 394 registrados a la misma fecha en el 2024.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un joven fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de este lunes, en Bayamón.

Los hechos fueron reportados a eso de las 11:58 p.m., frente al edificio 8 del residencial Brisas de Bayamón.

De acuerdo con el informe preliminar de la Uniformada, luego de que se recibiera una llamada a través del Sistema 9-1-1 sobre una persona herida de bala, “los agentes localizaron a un joven identificado como Julio A. Andino Andino de 20 años, quien presentaba varias heridas de bala en diferentes partes del cuerpo”.

“Al momento no se ha informado sobre el posible móvil de estos hechos”, apuntó la Uniformada.

El agente Carlos Lafontaine, adscrito a la División de Homicidios de Bayamón, y el fiscal Carlos Rodríguez se hicieron cargo de la investigación.

Hasta este lunes, la Policía había reportado 362 asesinatos en lo que va de este año, 32 menos que los 394 registrados a la misma fecha en el 2024.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
