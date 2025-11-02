Hombre denuncia que tres individuos lo agredieron y le hicieron “carjacking” en Santurce

Las autoridades policíacas investigan desde la tarde del domingo un “carjacking” reportado a las 3:00 p.m., pero ocurrido a eso de la 1:30 a.m. en la calle Aurora, en Santurce.

Según un informe de la Policía, un hombre de 34 años y vecino de Canóvanas alegó que “se le acercaron tres individuos armados con un arma de fuego y lo golpearon en el rostro despojándolo de un Hyundai Elantra SE, color gris oscuro, del año 2023 y con la tablilla KFI-161″.

La agente Yaritza Fernández, del precinto de San Juan y Santurce, investigó y refirió el caso a la División de Robos del CIC de San Juan para continuar la pesquisa.