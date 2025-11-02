Opinión
2 de noviembre de 2025
82°ligeramente nublado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hombre denuncia que tres individuos lo agredieron y le hicieron “carjacking” en Santurce

El incidente habría ocurrido a eso de la 1:30 a.m. en la calle Aurora

2 de noviembre de 2025 - 4:51 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La agente Yaritza Fernández, del precinto de San Juan y Santurce, investigó y refirió el caso a la División de Robos del CIC de San Juan para continuar la pesquisa. (HERIBERTO CASTRO)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las autoridades policíacas investigan desde la tarde del domingo un “carjacking” reportado a las 3:00 p.m., pero ocurrido a eso de la 1:30 a.m. en la calle Aurora, en Santurce.

Según un informe de la Policía, un hombre de 34 años y vecino de Canóvanas alegó que “se le acercaron tres individuos armados con un arma de fuego y lo golpearon en el rostro despojándolo de un Hyundai Elantra SE, color gris oscuro, del año 2023 y con la tablilla KFI-161″.

La agente Yaritza Fernández, del precinto de San Juan y Santurce, investigó y refirió el caso a la División de Robos del CIC de San Juan para continuar la pesquisa.

Si tienes información que ayude con el esclarecimiento de este u otros casos, favor de llamar confidencialmente al 787-343-2020. También puedes acudir a la red social X en @PRPDNOTICIAS y en Facebook www.facebook/prpdgov.

ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
