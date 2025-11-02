Opinión
Feriados
2 de noviembre de 2025
NoticiasSeguridad
Noticia
Encuentran en Río Piedras el cuerpo baleado de hombre

Agentes municipales confirmaron el hallazgo al lado de una conocida tienda

2 de noviembre de 2025 - 1:36 PM

En la escena se recuperaron 60 casquillos de calibre .40, .45 y 9 milímetros. (Archivo / GFR Media)
Hasta este sábado, la Policía había reportado 381 asesinatos en lo que va de este año, 26 menos que los 407 registrados a la misma fecha en el 2024.
Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la mañana de este domingo en Río Piedras.

Los hechos fueron reportados a eso de las 10:29 a.m., al lado de una tienda en la avenida Barbosa.

Según la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre “el hallazgo”.

“Una vez llegan los policías municipales de San Juan” encontraron sobre “el pavimento el cuerpo sin vida de un hombre con aparentes heridas de bala”.

“El occiso al momento no ha sido identificado”, agregó el comunicado de la Uniformada.

Asimismo, señaló que “no hubo otras personas heridas o afectadas en estos hechos”.

Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan se harán cargo de la pesquisa junto al fiscal de turno.

