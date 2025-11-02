Encuentran en Río Piedras el cuerpo baleado de hombre

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la mañana de este domingo en Río Piedras.

Los hechos fueron reportados a eso de las 10:29 a.m., al lado de una tienda en la avenida Barbosa.

Según la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre “el hallazgo”.

“Una vez llegan los policías municipales de San Juan” encontraron sobre “el pavimento el cuerpo sin vida de un hombre con aparentes heridas de bala”.

“El occiso al momento no ha sido identificado”, agregó el comunicado de la Uniformada.

Asimismo, señaló que “no hubo otras personas heridas o afectadas en estos hechos”.

Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan se harán cargo de la pesquisa junto al fiscal de turno.